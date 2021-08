Hajduk dobio i žensku ekipu: 'Ovo je putokaz svima kojim smjerom krenuti'

Hajduk je dobio žensku ekipu nakon što je Bijelom salonu potpisan je ugovor o poslovno-tehničkoj suradnji sa ŽNK Marjan, koji će promijeniti ime i postati ŽNK Hajduk, izvijestila je web stranica kluba.

Ugovor su potpisali predsjednik Uprave HNK Hajduk Lukša Jakobušić i predsjednica ŽNK Marjan Matea Bešlić. Hajduk se na ovaj način uključuje u moderne europske trendove uz praćenje razvoja europskog nogometa sukladno strategiji Uefe.

Prva ekipa ŽNK Hajduk s natjecanjem počinje sredinom rujna, a glavni sponzor prve ekipe je tvrtka SuperSport čiji će logo djevojke nositi na prednjoj strani dresa.

- Drago da smo se danas odlučili na ovu poslovno-tehničku suradnju koja je potpisana na godinu dana plus još potencijalne dvije. Nadam se da će za tri godine ŽNK Hajduk postati sastavni dio hajdučke obitelji, a do tada ćemo im kao klub pružati logističku podršku, dobit će naš i ogroman marketinški potencijal. Oni će nastaviti raditi kao udruga, cilj za ovu sezonu je ulazak u prvu ligu, a sljedeće godine, uz snagu Hajduka i borba za vrh. Bolje rečeno, cilj je sve ono čemu teži Hajduk, a to je borba za naslove u svim selekcijama - istaknuo je predsjednik Uprave HNK Hajduk Lukša Jakobušić.

Predsjednica ovog ženskog nogometnog kluba Matea Bešlić je istaknula kako je današnji ugovor "povijesni trenutak za splitski ženski nogomet."

- Držim da će ovo biti putokaz i svima ostalima u Hrvatskoj u kojem smjeru treba krenuti. Do sada je naša suradnja bila, rekla bih, na prijateljskim osnovama, a od sada ćemo biti ravnopravni dio Hajduka. S ponosom ćemo nositi Hajdukov dres, uvjerena sam da kvalitetni rezultati u narednom periodu neće izostati - kazala je Bešlić.

Ženska ekipa Hajduka u svom pogonu već sada ima više od stotinu djevojaka i djevojčica.

Seniorke će se natjecati u 2. HNLŽ, kadetkinje i pionirke u Jedinstvenoj hrvatskoj ligi, a početnice u Ligi Dalmacije. Sredinom rujna na Poljudu će krenuti i škola nogometa za djevojčice.