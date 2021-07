Grad joj sravnili sa zemljom, a ona iz Tokija poručila: 'Ja sam preživjela rat. Borite se!'

Mlada sirijska stolnotenisačica Hend Zaza odigrala je prvi meč na Olimpijskim igrama u Tokiju i izgubila, no to je nije obeshrabrilo i poslala je poruku svijetu koja nadilazi sportske okvire.

Samo nekoliko sati nakon što je ponijela zastavu svoje zemlje na otvorenju Olimpijskih igara 2020. u petak navečer, Zaza se u kvalifikacijama borila s protivnicom triput starijom od sebe, 39-godišnjom Austrijanskom kineskog podrijetla Liu Jia.

Iako je u samo 24 minute izgubila od Austrijanke, sirijska djevojčica nije očajavala.

"U pet proteklih godina proživjela sam svakakva iskustva, posebno rat u svojoj zemlji", rekla je i dodala "bilo je vrlo teško".

"Ali moram se boriti i to je moja poruka svima koji žele ići naprijed u teškoj situaciji. Borite se za svoje snove, snažno se trudite i bez obzira na teškoće koje prolazite, postići ćete svoj cilj", poručila je.

Zazin dom u gradu Hami sravnjen je sa zemljom u građanskom ratu no ona je unatoč tome bila poticana već kao petogodišnjakinja da se bavi sportom kako bi zaboravila strašnu stvarnost.

Česti prekidi struje na mjestu gdje danas trenira u Damsku mogu ograničiti vježbanje isključivo na danje svjetlo, a da se ne spominje nedostatak opreme i adekvatnih partnera za trening što sve nije nimalo pridonijelo njezinu razvoju.

Najmlađa Olimpijka od 1992., Zaza se od Olimpijade oprašta visoko uzdignute glave.

“Igrati protiv tako jako iskusne protivnice doista je vrlo teško, posebno za prvi meč i bilo je jako teško mentalno se pripremiti", rekla je.

“Nadala sam se igrati bolje no bila je to dobra lekcija, posebno jer je to moja prva Olimpijada. Radit ću na postizanju boljeg rezultata za drugi put. Želim se natjecati dalje, ne samo u prvoj rundi", poručila je.

Priznaje da je bilo teško igrati netom poslije ceremonije otvaranja igara i vjeruje da je i to pridonijelo porazu.

Liu, koja je ponijela zastavu na OI u Riju 2016., priznala je da je bila pod dodatnim pritiskom jer je Zaza samo dvije godine starija od njezine desetgodišnje kćeri.

Liu je nakon meča zajedno sa Zazom snimila selfie i poručila “Postoje ljudi koji moraju proći kroz velike teškoće. Oni su divni, nije im bilo lako. Ona je djevojčica koja je ušla na Olimpijadu s 12 godina, iskreno joj se divim".

