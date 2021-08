Mužinić bez polufinala, Ana Gradečak osma u finalu bacanja kugle

Hrvatska parastolnotenisačica Anđela Mužinić nije se uspjela plasirati u polufinale Paraolimpijskih igara u Tokiju nakon što je u susretu četvrtfinala kategorije 3 igračica u kolicima izgubila od Korejke Jiyu Yoon s 1:3 (11-9, 4-11, 11-13, 8-11).

– Bio je to dobar meč, da nisam pružila svoj maksimum, da nisam dala sve od sebe, bila bih razočarana. Žalim što nisam u polufinalu, ali bila je ovo dobra borba i kvalitetna suparnica. Mijenjala sam taktiku, preuzimala sam dosta rizika, dok se ona držala iste taktike i samo je mijenjala pozicije gdje će igrati na stolu. Teško mi je sada analizirati meč – rekla je Mužinić, koja u pojedinačnoj konkurenciji ima svjetsku broncu iz 2018. te dva srebra (2015., 2017.) s europskih prvenstava, no na POI do sada nije uspjela osvojiti medalju u pojedinačnoj konkurenciji.

No u ekipnoj će konkurenciji s Helenom Dretar Karić braniti srebro iz Rio de Janeira.

Helena Dretar Karić izgubila je u razigravanju za plasman u četvrtfinale od Slovakinje Alene Kanove s 1:3. Pavao Jozić, koji nastupa u kategoriji sedam stojećih igrača, nije se uspio plasirati u drugi krug nakon što je izgubio i drugi meč u skupini od Brazilca Sergia Salmina Filha s 2:3.

Hrvatska paraatletičara Ana Gradečak osvojila je osmo mjesto u bacanju kugle u kategoriji sportaša niskih rastom. Gradečak je ostvarila rezultat 8,07, što je 16 centimetara kraće od njezina europskog rekorda.