Gotovo je, Manchester United potjerao Cristiana Ronalda!

Manchester United službeno je objavio kako raskida ugovor s Cristianom Ronaldom. Kraj je to sage oko jednog od najvećih igrača u povijesti, koji je snažno kritizirao klub prije Svjetskog prvenstva.

- Cristiano Ronaldo napušta Manchester United sporazumno, a ta odluka nastupa odmah. Klub mu zahvaljuje na njegovom ogromnom doprinosu u dva razdoblja na Old Traffordu, na tome što je postigao 145 golova u 346 nastupa, i želi njemu i njegovoj obitelji dobro u budućnosti. Svi u Manchester Unitedu ostaju usredotočeni na nastavak napretka momčadi pod Erikom ten Hagom i zajednički rad na postizanju uspjeha na terenu - objavili su iz kluba.

Cristiano Ronaldo is to leave Manchester United by mutual agreement, with immediate effect.



The club thanks him for his immense contribution across two spells at Old Trafford.#MUFC