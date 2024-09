Gattuso stao u obranu Jakirovića: 'Žao mi ga je. Mogu ga samo zagrliti i podržati'

Nakon Lige prvaka vraća se HNL. Hajduk će u subotu u 20 sati igrati protiv Gorice. Splićani su u zadnjem kolu ostvarili veliku pobjedu protiv Dinama, ali to ne mijenja vrlo ozbiljno i turbulentno stanje u klubu. Trener Gennaro Gattuso pressicu uoči utakmice započeo je spominjanjem predsjednika Ivana Bilića: "Kazao sam nakon utakmice s Dinamom u Zagrebu: ja sam trener, on je predsjednik, sportski direktor je sportski direktor... Svatko radi svoj posao".

Razgovarao je i s novim sportskim direktorom Vitalijem koji je jako pohvalio odnos između Gattusa i Bilića: "Popričali smo prije par dana o momčadi, rekao mi je da mu treba vremena da stekne impresije, do tada mi nastavljamo normalno raditi. Na press konferenciji pričao je dosta o mladima i akademiji, na terenu će biti onaj tko to zasluži. Ako imate dijete od 16 godina i ako se trudi i radi, igrat će, nogomet ne poznaje granice".

Navijači su ga nahvalili nakon derbija s Dinamom i proglasili ga herojem, ali Talijan spušta na zemlju i sebe i njih: "Nisam ja nikakav heroj, heroji su igrači koji igraju i donose bodove. Imamo mi svoje mane i prednosti, probleme koje nastojimo riješiti, ali tri boda protiv Gorice vrijede jednako kao tri boda protiv Dinama. Nama treba ponos i volja, moramo jako "pedalirati". Smatram da je Dinamo iznad nas što se tiče snage, ne razmišljam o raspletu prvenstva nego razmišljamo samo o svakoj sljedećoj utakmici. Gorica ima jako puno mladih igrača, kao i svake sezone, ne postoje lagane utakmice. Moramo odigrati veliku utakmicu ako želimo pobijediti. Hajduk je najpraćeniji, ima najviše navijača i svatko se protiv nas želi dokazati i odigrati najbolje".

U subotu je Hajduk favorit te se očekuje da Splićani vrše presing nad Goričanima. Spomenut je krilni igrač Bamba: "Bamba nije u punom treningu. Probali smo ubrzali njegov oporavak, ali nije išlo. On je igrač fizike i brzine, na 50 posto nije dovoljno da bi pomogao. Sutra nas očekuje teška utakmica, dobro se brane, Dinamo su namučili, Rijeku su pobijedili. Mi ih moramo držati u njihovom polju i sve ničije lopte moramo uzeti kako bismo spriječili kontranapade. Momčad mora pokazati isti mentalitet kao i protiv Dinama, kao što su pokazali i u Kupu, mentalitet je bio na visokoj razini. Teren je bio blagi užas i najveći dobitak je što se nitko nije ozlijedio. To je utakmica u kojoj možeš samo izgubiti, teža nego protiv Dinama", rekao je Gattuso te dodao da se dvoumi između Benrahoua i Kalika koji bi zamijenili kartoniranog Rokasa Pukštasa.

Splićanin i stoper Gorice Mario Maloča dobro poznaje Hajduk. Javno je iznio da će obrana najviše pažnje obratiti na Marka Livaju. Evo što je na to rekao Gattuso: "Vidjet ćemo sutra, oni su orijentirani na obranu, ako budu, mi imamo druge koji će preuzeti ulogu". Na pitanje o poziciji Nike Sigura kazao je: "Pričao sam sa suradnicima o njemu dosta, zadnja tri mjeseca on stvarno nije prošao uigravanje s obranom, ili je bio ozlijeđen ili s reprezentacijom. On može igrati beka, ali nije uigran kako treba. Zadnjih deset dana smo se uigravali, a njega nije bio. Ja ga vidim i u veznom redu, dobio je priliku u kupu, ali treba mu kontinuitet da bi nam bio od pomoći. Ali nije to njegova krivnja". Potom se okrenuo obrani: "Moufi i Brajković će se vratiti u ponedjeljak u konkurenciju, Trajkovski se ozlijedio na okupljanu reprezentacije, obnovio je ozljedu zgloba i on već dulje vrijeme ima taj problem. U odnosu na prethodne sezone, ne vraćaju se igrači nakon oporavka odmah u igru, ne igra odmah, nego malo po malo dobiva priliku."

Malo o situaciji kod glavnog rivala Dinama. Nakon remija protiv Rijeke (1-1), po Dinamo je sve krenulo naopako. Prvo poraz protiv Hajduka na Maksimiru (0-1) i gubitak prvog mjesta na ljestvici, pa debakl protiv Bayerna u Ligi prvaka (2-9). Sad već bivši trener Sergej Jakirović je u samo dva-tri tjedna od kralja svlačionice i miljenika navijača postao uljez kojem su navijači željeli otkaz kojeg je naposljetku i dobio.

"Žao mi je što je kolega dobio otkaz, ne mogu drugo nego ga zagrliti i dati mu podršku. Ne opterećujem se njihovim problemima, imamo mi svojih problema. Oni igraju Ligu prvaka, to je zadovoljstvo i ja im mogu samo zavidjeti na tome. Ne znam kako će oni izaći iz krize, to znaju samo oni, a ja razmišljam samo o Hajduku i svakoj sljedećoj utakmici". Potom se vratio na Hajduk, konkretno upravo na tu pobjedu nad modrima:

"Ne znam bih li je uopće stavljao u neke ljestvice. Svidjela mi se, naravno, pogotovo zbog radosti velikog broja naših navijača na tribinama. Pamtim i lijepu sliku nakon utakmice, ovo može biti dobro pogonsko gorivo za dalje. Rado se sjećam te fotografije nakon utakmice s navijačima, ali i dva stajanja na benzinskim postajama na kojima su nas navijači zaustavljali i pozdravljali. Imao sam uspjeha u karijeri, osvajao trofeje i to se posebno pamti, ali pamtit ću i ovu utakmicu". Presicu je zaključio riječima o Gorici: "Svaka utakmica je teška, tri boda svugdje jednako vrijede. Ne smijemo podcijeniti suparnika koji je neugodan, moramo biti koncentrirani i imati volju da bismo pobijedili".

