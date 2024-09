Nikola Kalinić velikom gestom oduševio sve: Cjelokupnu plaću iz Hajduka donirao splitskoj bolnici

Veliku gestu napravio je Nikola Kalinić. Nekoliko dana nakon što je smijenjen s mjesta sportskog direktora Hajduka odlučio je napraviti humani čin na kojem bi mu svatko mogao zavidjeti, ali i zahvaliti se. Naime, nekadašnji hrvatski nogometni reprezentativac, ali i proslavljeni napadač jakih europskih klubova donirao je uređaje u vrijednosti 15 tisuća eura. Donacija je otišla splitskoj Klinici za bolesti uha, nosa i grla, s kirurgijom glave i vrata.

- Nedavno sam na tom odjelu i sam bio pacijent, imao sam pregled grla, tako da poznajem i njihovog pročelnika dr. Kontića. I kako bi vam rekao, sve se samo posložilo. Jednostavno ti iz srca dođe želja da nešto napraviš. Kupljena su dva uređaja, pomoći će i malim i velikim pacijentima. I sretan sam zbog toga. I drago mi je da sam imao mogućnost to ostvariti. Lijep je to osjećaj, dobar, to kada znaš da pomažeš, djeci, starijima, to mi puno znači - naveo je Slobodnoj Dalmaciji skromni Nikola Kalinić.

Donaciju je prihvatio predstojnik klinike, profesor Mirko Kontić, a uskoro će aparati biti pušteni u funkciju, i to na Zavodu za audiologiju te na dječjoj ambulanti. Neslužbeno, Kalinić je donirao cjelokupan iznos koji bi mu pripadao po stavci plaće za vrijeme mandata sportskog direktora u Hajduku.

