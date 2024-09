'Livaja i Lovre Kalinić označeni su kao najveći problem Hajduka. Evo koga su sve htjeli srezati'

Bivši sportski direktor Hajduka Nikola Kalinić održao je u srijedu eksplozivnu konferenciju za medije gdje je iznio svoju stranu priče o svojoj smjeni. Također je otkrio kako predsjednik Bilić smatra da su kapetani Marko Livaja i Lovre Kalinić glavni izvori nesuglasica u svlačionici bijelih. Trener Gennaro Gattuso nije zadovoljan situacijom u svlačionici i klubu, pa bi Talijan vrlo lako mogao napustiti Split.

– Mene se po medijima razvlačilo kao da sam vlasnik kluba, ali treba proći još tri odluke da bi se nešto potvrdilo. Smijenili su me, ali predsjednik je samo pijun Nadzornog odbora. Ništa se njega ne pita. Nemam tom čovjeku što zamjeriti, on nije iz nogometa. On je došao srezati troškove. Elez, Lovre, Krovinović, Šarlija – sve ih je htio maknuti. Rekao je da su Livaja i Lovre najveći problemi što se tiče discipline – rekao je Kalinić i nastavio: – Trener već mjesec dana ne razgovara s predsjednikom jer mu nije doveo četiri pojačanja. Ispao sam žrtveno janje, a oni se kao miševi sakrili u rupu.

