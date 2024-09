Gala večera za Dražena bila je skup velikana kakav u Zagrebu nije viđen

Kao uvertira u memorijalnu utakmicu za Dražena Petrovića, koju će u četvrtak navečer (20 sati) igrati Hrvatska i selekcija Europe, u srijedu navečer održana je gala večera. A taj skup, u zagrebačkom hotelu Westin, okupio je impresivan broj košarkaških veličina ali i igračkih i trenerskih legendi.

Zapravo, takvog skupa se niti ne sjećamo da se u Zagrebu ikad zbio (barem ne otkako je Hrvatska neovisna) i to je još jedan dokaz veličine igračke i ljudske baštine Dražena Petrovića. Samo ih je on, nažalost sada samo svojim imenom i sjećanjem na njega, i mogao okupiti u ovom broju. Jer, kako je to rekao jedan od Draženovih ranih trenera Vlade Đurović, ovo je skup za kojeg ne možete reći da imate već zakazanih obveza a i ako ih imate onda ih otkazujete. Dakako, ukoliko vam se nije preprečila neka viša sila odnosno neki nemili događaj.

A u Zagreb su stigli trenerski velikani Željko Obradović, Svetislav Pešić i Bogdan Tanjević, ostavivši momčad na pripremama iz Venecije dojurio je i Neven Spahija, ali tu su i grčke legende Galis i Janakis, izraelski velikan Jamchy, francuski reprezentativac Dacoury, osobni svjedok one utakmice u kojoj je Dražen protiv Limogesa zabio osam trica zaredom. Tu su bili i aktualni hrvatski NBA-evci Ivica Zubac i Dario Šarić, a na dan utakmice obećao je doći (također kao VIP gost) i Luka Dončić a možda se, u posljednji čas, pojavi i Nikola Jokić.

Baš kao njihova nazočnost, a oni bi trebali otvoriti priredbu, naglašena će biti i nazočnost dvojice iznimnih trenera – Ergina Atamana i Svetislava Pešića. Ataman je trostruki, i aktualni, klupski prvak Europe (s Panathinaikosom), a Pešić je osvajač aktualne olimpijske bronce sa Srbijom, ali i trener koji je vodio Bosnu protiv Draženove Šibenke u onoj kontroverznoj majstorici iz 1983. za prvaka bivše SFRJ.

Svojom nazočnošću sinoćnju večeru uveličali su negdašnji igrački velikani, a danas istaknuti dužnosnici Dejan Bodiroga (predsjednik Eurolige) i Jorge Garbajosa (predsjednik Fiba Europe). Pored hrvatskih (Kukoč, Rađa, Vranković, Čutura) stigli su i srpski članovi selekcije SFRJ koja je 1989. u Zagrebu bila prvak Europe - Divac, Paspalj, Danilović i Radović - a iz Srbije su stigli i Draženovi bivši treneri Zoran Slavnić i Vlade Đurović.

Obitelj Petrović - Draženovu majku Biserku, brata Acu i nećaka Marka - obradovali su i Draženovi suigrači iz njegovih NBA klubova - Terry Porter (Portland Trail Blazers) i Kenny Anderson (New Jersey Nets) ali i Draženov menadžer Warren Legarie, danas suvlasnik Ljetne NBA lige.

Mamu Petrović posebno je obradovala nazočnost glumačke i producentske ekipe iz igranog filma o Draženu a naročito naše glumačke prvakinje Zrinke Cvitešić za čiju ulogu Biserke Petrović već se sada, i prije premijere, govori da je vrlo dojmiljiva. Na svečanoj večeri je rado viđen gosti bio i sjajni srpski glumac Bogdan Diklić, inače vrli prijatelj Zorana Čuture, koji je u Zagreb stigao zajedno sa Željkom Obradovićem.

Svima njima uvjerljiv govor dobrodošlice uputio je Draženov brat Aco nakon kojeg su govorili i ministar turizma i sporta Tonči Glavina ali i zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević te predsjednik HKS-a Nikola Rukavina i bivši Draženov trener Željko Pavličević. Nakon večere, sve su začinili Petar Grašo i glazbenici koji čine Ante Gelo Band.