Aco Petrović otkrio koliko će koštati spektakl za Dražena: 'Bit će vrlo emotivna večer za mamu Biserku i obitelj'

Kako se približavala sutrašnja "Memorijalna utakmica u sjećanje na Dražena Petrovića", tako je i rasla organizacijska napetost u timu koji predvode otac i sin Petrović, Aco i Marko, te Zdenka Zrilić, iskusna zadarska košarkaška operativka.

U to ime porazgovarali smo s Draženovim bratom Acom, koji nam je priznao da je pod velikim stresom s obzirom na to da je riječ o vrlo specifičnoj priredbi i organizacijskom zahvatu kakvog u sportu neovisne Hrvatske još nije bilo.

– Vjerujem da mogu govoriti i u Markovo ime. Trideset četiri sam godine trener, no sada sam se našao pod razinom stresa i pritiskom odgovornosti kakvu dosad nikad nisam osjećao. Ni na Olimpijskim igrama, na kojima sam vodio Hrvatsku i Brazil, ni uoči ekstremno bitnih utakmica, pa čak i kada sam one dvije godine pokušavao spašavati Cibonu. Ovo se ne može usporediti s trenerskim stresom. Ovo je nevjerojatno visoka razina pritiska jer ipak je to materija kojoj nismo vični. Mi jesmo potpisali ugovore s dvije agencije, no sve prolazi kroz Markove ruke. S obzirom na to da ovaj događaj nismo mogli organizirati preko Zaklade "Dražen Petrović", morali smo osnovati Sportsku udrugu "Dražen Petrović", čiji je jedini zadatak organizacija utakmice.

Javljaju se i skriveni troškovi

A kad se priprema takav spektakl, s puno uzvanika, gala večerom i utakmicom punom popratnih sadržaja, koliko god vi precizno definirali proračun, uvijek se javljaju i skriveni troškovi.

– Najstresnije je kada u roku od nekoliko sati primiš informacije o troškovima na koje nisi računao. To te poremeti, uzmeš si vremena da razmisliš i pokušaš naći rješenje pa se resetiraš. Druga razina stresa je i ta što znamo kakve smo ugovore potpisali i kakvu smo sve tehniku morali angažirati da bismo proveli zamišljeno. I sve to provjerit ćemo u srijedu u 17 sati na generalnoj probi. Hrabri me to što smo došli do ove točke i što nemamo otvorenih problema pa vjerujem da će sve funkcionirati.

Od jučer je dvorana rasprodana, "sold out", i ulaznice se više kupiti ne mogu.

– Govorimo o većem posjetu no što je bio protiv Slovenije i Grčke, 2015., kada je Hrvatska bila domaćin skupine Eurobasketa. S one utakmice finala ABA lige između Cibone i Partizana, nemamo relevantne podatke pa ne možemo komparirati, ali možemo reći da će u četvrtak navečer u Areni biti oko 15 tisuća ljudi.

Jesu li hrvatski organizatori zadovoljni brojem visokih uzvanika koji su se pozivu odazvali.

– Praktički jesu. Ono što je nama bila ključna stvar jest da nam dođu delegacije svih klubova u kojima je Dražen igrao, zatim sve moguće košarkaške institucije kao što su Fiba World, Fiba Europe, Euroliga te da budu pokriveni svi segmenti Draženova igranja u reprezentaciji. Tako će brojno i kvalitetno biti zastupljena reprezentacija koja je 1989. upravo u Zagrebu osvojila europsko zlato na izrazito uvjerljiv način, iz koje nam, osim naših igrača, dolaze i Divac, Paspalj, Radović i Danilović. Iz sastava hrvatske reprezentacije koja je 1992. osvojila olimpijsko srebro imat ćemo najmanje devet igrača. No kada smo shvatili da imamo pokrivene sve klubove, da nam dolaze predstavnici Portlanda i New Jerseya, današnjeg Brooklyna, više nije bilo potrebe da idemo u širinu pa smo racionalizirali troškove prema Americi. Uostalom, u gostima će nam biti jedna vrlo jaka NBA petorka – Dragić, Dončić, Bogdanović, Šarić i Zubac – a ta imena sama za sebe puno govore.

U goste dolaze i dvojica bivših Draženovih NBA suigrača.

– Dolaze nam Terry Porter i Kenny Anderson, pri čemu nam je, oko tih američkih kontakata, jako puno pomogao Draženov tadašnji menadžer Warren Legarie. Stiže nam predsjednik Fiba Europe Jose Garbajosa, izvršni direktor Kamil Novak, ali i predsjednik Eurolige Dejan Bodiroga. A dolaze i grčke legende Galis i Janakis.

A svi oni nazočit će utakmici između Hrvatske i selekcije Europe koju će trenerski voditi Željko Obradović i Neven Spahija, ali i natjecanju u tricama između prve i druge četvrtine. Poseban program, u koji će biti uključeni mnogi uzvanici, imamo u poluvremenu, a najveće iznenađenje slijedi između treće i četvrte četvrtine.

– Najskuplja stavka jest taj stakleni pod koji vam daje sjajne mogućnosti sadržajne prezentacije. Cijela priredba stajat će nas milijun eura, u čemu nas je Vlada pomogla s 310 tisuća eura, a moram spomenuti i nemalu pomoć Grada.

NBA-evci ne smiju igrati

A upravo je "glass floor" razlog zbog kojeg NBA igrači ovu utakmicu ne smiju igrati i zbog čega su organizatori Dragićeva oproštaja od te atrakcije odustali.

– Poznata je stvar da NBA igrači smiju igrati na staklenoj podlozi samo u Americi. No kada smo lani razmišljali o utakmici selekcije europskih NBA igrača protiv Hrvatske, shvatili smo da bi nas osiguranja nastupa tih igrača stajala na desetke milijuna dolara. Onda smo se Marko i ja resetirali i odlučili za ovu varijantu. Doduše, imat ćemo ipak jednog NBA igrača u igri, a to je 224 cm visoki Boban Marjanović, koji je trenutačno bez kluba pa može igrati.

S obzirom na to da se očekuje i jedno posebno iznenađenje, iz sfere virtualne stvarnosti, pitali smo Acu je li mama Petrović spremna na sva ta emotivna uzbuđenja.

– Nju smo, u ovoj pripremnoj fazi, maksimalno izolirali od svega. Verbalno smo je pripremili na scenografiju koja će biti emotivna za sve u dvorani pa tako i za nas članove obitelji, a naročito za nju – ističe Aco.