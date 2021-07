FOTO Pogledajte kako se talijanski junak narugao Englezima i najavio pobjedu

Leonardo Bonucci postao je u 67. minuti finala Europskog prvenstva na Wembleyu junak Talijana. On je postigao gol za izjednačenje nakon što su Englezi šokirali azzurre već u drugoj minuti. Do te 67. Talijani kao da nisu bili svoji, a Englezi su napadali, no nakon izjednačujućeg pogotka, više ništa nije bilo isto.

Engleska nije više prijetila, kao da nije mislila da Italija može zabiti.

S druge strane, Talijani su tek tada pomislili - s razlogom smo tu. I krenuli.

Nisu domaćini znali što ih je snašlo, a zapravo im je sve najavio upravo Bonucci u proslavi svoga gola.

Talijanski junak je pokazao rukama rimski broj LIII, odnosno, 53, koliko su Talijani čekali na osvajanje drugog naslova Europskog prvaka.

Englezi su ostali opet kratkih rukava. Niti nakon 55 godina nisu uzeli titulu na velikom natjecanju. Tek su davne 1966. godine uzeli naslov svjetskog prvaka.