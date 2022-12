FOTO Japanci se ispričavaju Zlatku Daliću, iznijeli su nevjerojatnu teoriju o ispadanju

Uoči dvoboja osmine finala protiv Japana, vladalo je mišljenje kako japanski mediji ozbiljno podcjenjuju Hrvatsku. Bilo je to na prvi pogled jako čudno jer to nije njihova kultura ponašanja, japanski narod oduvijek je bio poznat po poštovanju drugih, a sada se otkrilo da je sve ono bio veliki nesporazum. Izbornik Dalić se referirao na navodno podcjenjivanje i nakon utakmice rekao: 'Japanci su nas podcijenili i to im je bila greška. Mislili su da će lako protiv nas. Nikad ne podcjenjujte Hrvate'

Japancima nije bila nimalo jasna izjava hrvatskog izbornika, no jedan čovjek se bacio u istraživanje i razotkrio cijelu misteriju. ve je objasnio Yasuyuki Nagatsuka, Japanac koji je dugo živio u Hrvatskoj, surađivao s hrvatskim medijima, a preveo je i autobiografiju Luke Modrića na japanski jezik.

- Većina Japanaca nije podcijenila Hrvatsku, mislili su da je Hrvatska klasa više. Zato Japancima nije jasno zašto je hrvatski izbornik rekao tako. Ja sam tražio taj razlog, sada mi je sve jasno. Bivši japanski reprezentativac Masahiro Fukuda pojavio se kao komentator na TV-u u Hatori Morning Showu. Rekao je: 'U svijetu nogometa se kaže da momčad više klase igra svoj nogomet i zato je lakše sastaviti, analizirati i poduzeti protumjere protiv ovakve momčadi. Hrvatska je klasa više od Japana, zato je Japanu lakše poduzeti protumjere. Kad su Maroko i Hrvatska u pitanju, kaže se da Maroko ima slabiju reputaciju, ali ja mislim da je protiv Hrvatske lakše igrati i sastaviti momčad nego protiv Maroka.' Japanski novinar J-CAST-a je napisao članak gledajući taj TV show. Kod nas ima puno ovakvih instant objava. Taj novinar je skratio previše njegovu priču, napisao je da je Fukuda rekao 'Hrvatska je lak protivnik za Japan'.

- Japanci su govorili: ‘Želim razjasniti nesporazume s Dalićem‘, ‘Ispričavam se Daliću‘. Kritizirali su japanskog novinara koji je skratio naslov. Čak neki ljudi misle da je Japan izgubio od Hrvatske zbog tog nesporazuma - napisao je Nagatsuka, a njegova objava je izazvala brojne reakcije u rodnom Japanu, mnogi su se počeli ispričavati vatrenima i Daliću.

