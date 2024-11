FOTO Dalićeva uzdanica snimljena kako u bolnici čeka red: 'Petar je stvarno ljudina, mnogi bi privatno i preko veze, a vidi njega'

Zdravko Babok, veliki navijač zagrebačkog Dinama, nije očekivao da će mu običan odlazak u bolnicu Merkur postati trenutak za pamćenje. No, tamo je, kao kakav znak sudbine, naletio na Dinamova veznjaka Petra Sučića. Sučić, nova uzdanica izbornika Zlatka Dalića, došao je vaditi nalaze prije operacije slomljene metatarzalne kosti.

Štake u rukama, osmijeh na licu – ni traga umoru ili gorčini zbog ozljede koja ga je izbacila iz igre do kraja polusezone. Babok ga je prepoznao odmah. – Čovjek je stvarno ljudina. Bio je strpljiv sa svima koji su došli do njega. Svi su ga pitali zašto ne ide preko reda, a on nije želio. Vidi se da je čovjek skroman – ispričao je Babok za Večernji list.

Razgovor je započeo spontano. Babok je, kao pravi navijač, prvo pitao o ozljedi, a onda su prešli na druge teme: europske utakmice, reprezentaciju... Sučić je, kaže Babok, bio nevjerojatno otvoren i jednostavan. Odgovorio je svakome tko mu je prišao, nikome nije odbio selfie ili riječ podrške. – Popričali smo 10-ak minuta – prisjeća se Babok.

Naravno, dugogodišnji posjetitelj maksimirskih tribina nije propustio ni ovjekovječiti trenutak. Prvo ga je, priznaje, slikao iz daljine, a kad je skupio hrabrosti, prišao mu je za zajedničku fotografiju. Taj selfie objavio je u jednoj navijačkoj grupi, a reakcije su bile nevjerojatne. Oglasilo se više od 1200 ljudi. "Koliko normalan i skroman momak. Mnogi bi u privatne bolnice preko veze, a gle njega, čeka kao svi drugi. Ikono Dinama", oduševljeni su navijači.

Za Baboka je to bio trenutak koji se ne zaboravlja. – Jučer sam bio sretan kao malo dijete. Taj selfie mi znači više nego da su mi poklonili dres. Idem na sve utakmice, dinamovac sam. Inače sam do prošle godine imao godišnju kartu, ali sad sam u mirovini i ne mogu si je priuštiti – iskreno je ispričao Babok, koji nam je otkrio i da Sučić u ponedjeljak ide na operaciju. – Sada je vadio nalaze, priprema prije operacije. Pitao sam ga zar se to nije moglo vani, a on je rekao da se najviše vjeruje našima, da nije on jedini koji je od svih naših sportaša bio tu – otkriva nam.

Inače, Sučić je jedan od najboljih igrača Dinama ove sezone i njegov izostanak stiže u najgorem mogućem trenutku za momčad Nenada Bjelice, koju očekuje paklen raspored. Prvo Rijeka pa Borussia Dortmund u Ligi prvaka, a onda Hajduk u prvenstvu. Oporavak od ozljede kakvu je zadobio 21-godišnji veznjak ovisi o pojedincu, ali obično traje šest tjedana i onda se kreće u trening.