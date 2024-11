Bjelica otkrio što Dinamo planira s Baturinom i Sučićem! Ponude stižu, ali sve ovisi o jednome

Dinamov trener Nenad Bjelica rekao je u razgovoru za španjolsku postaju Radio Marca da hrvatski prvak želi zadržati Martina Baturinu i Petra Sučića do ljeta te im priprema nove ugovore, ali da će njihov ostanak ovisiti o mogućim ponudama iz inozemstva. "Sve ovisi o ponudama koje bi mogle stići," odgovorio je Bjelica u telefonskom razgovoru na pitanje postoji li strah da će 21-godišnji veznjaci Baturina i Sučić otići iz Maksimira ove zime.

"Mi želimo zadržati igrače ovdje. Ljetos je klub imao ponude za Martina i Petra, ali je odlučio zadržati ekipu kako bi odigrao konkurentno u Ligi prvaka. To se pokazalo dobrim jer su momci odigrali dobro u Ligi prvaka čime im je porasla cijena," dodao je Bjelica. Baturini je cijena 20 milijuna eura, a Sučiću tri milijuna, podatak je specijalizirane stranice Transfermarkt. Obojica imaju ugovore do ljeta 2028. "Kada će otići? Hoće li to biti sada u siječnju ili srpnju, vidjet ćemo. Mi imamo pripremljene ugovore, kako bismo produžili suradnju s njima uz bolje uvjete, kako bi se osjećali dobro ovdje u Dinamu. Dođu li ponude velikih klubova, bit će proučene, a klub će odlučiti hoće li otići ili ne", izjavio je trener.

Mediji posljednjih dana nagađaju o interesima raznih klubova, međutim niti jedan klub nije potvrdio da ih želi. Bjelica također nije naveo ime klubova koji bi mogli poslati ponudu. Upitan o omladinskoj školi Dinama, rekao je da se "rezultati već vide". "Svake godine izlaze igrači iz podmlatka. Sada su izašli Petar Sučić i Martin Baturina koji su trenutno najistaknutiji. Igraju u prvoj postavi reprezentacije Hrvatske, a također igraju jako dobro u Dinamu. Nakon njih će doći drugi mladi igrači koje pripremamo kada odu Baturina i Sučić jer ovaj klub preživljava od transfera u Europu", rekao je trener.

GALERIJA Ovo je novi stadion na kojem će igrati Dinamo! Radovi kreću ubrzo

Bjelica, koji je vodio Dinamo od 2018. do 2020., sjeo je na klupu prije dva mjeseca. Uprava je prethodno smijenila Sergeja Jakirovića nakon poraza 2-9 od Bayerna u Munchenu, što mu je bila 60. utakmica. "Ova ekipa je milijun puta pokazala svoje kvalitete, osvojila je prvenstvo i kup prošle sezone, plasirala se u Ligu prvaka. Bila je upala u bunar nekoliko utakmica. Kada ekipa ne funkcionira plaća trener. Smijenili su trenera i mene pozvali", rekao je. "Trenutno sve ide dobro. Ekipa se obnovila u Ligi prvaka, u prvenstvu smo mogli biti bolji, još uvijek smo četiri boda zaostatka za vodećim Hajdukom kao i kada sam ja došao, ali puno je do kraja prvenstva. Još ćemo se tri puta sastati sa svim ekipama pa vjerujemo da ćemo na kraju biti prvaci", dodao je.

Upitan hoće li samo Dinamo i Hajduk voditi borbu za prvaka odgovorio je da ne treba otpisati Rijeku i Osijek. "Rijeka je počela dobro, nema niti jedan poraz i igra dobro, ali mislim da će Dinamo i Hajduk voditi borbu za naslov. Premda ne treba otpisati Rijeku i Osijek koji su uvijek dio velike četvorke hrvatskog nogometa", objasnio je.

Dinamo u Ligi prvaka zauzima 16. mjesto među 36 ekipa, a 24 će izboriti iduću fazu natjecanja. "Nakon poraza 2-9 od Bayerna nitko nije očekivao da možemo napraviti nešto bitno u Ligi prvaka, ali smo napravili gotovo maksimalno što smo mogli", izjavio je Bjelica pod čijim vodstvom su "Modri" odigrali 2-2 doma s Monacom te u gostima pobijedili Salzburg s 2-0 i Slovan s 4-1. "Sada uoči posljednje četiri utakmice u skupini imamo realne izglede za prolazak dalje", poručio je. Dinamu za deset dana u goste stiže Borussia Dortmund, a zatim i Celtic 10. prosinca. Onda mu preostaju susreti s Arsenalom i Milanom. Bjelica smatra da bi jedna pobjeda mogla biti dovoljna za iduću fazu natjecanja. "Smatram da bi 10 bodova trebalo biti dovoljno za prolazak. Ići ćemo utakmicu po utakmicu i nastojati osvojiti maksimalni broj bodova", rekao je Bjelica čija je ekipa dosad skupila sedam bodova.

Bjelica je upitan hoće li 39-godišnji kapetan reprezentacije Luka Modrić, kojem na ljeto istječe ugovor s europskim prvakom Real Madridom, završiti karijeru u Dinamu. Ondje je bio od 2005. do 2008., a prije toga i u podmlatku. "Tko ne bi volio imati Luku Modrića, koji predstavlja hrvatski nogomet u Real Madridu, na najboljem nogometnom mjestu na svijetu, u klubu koji ostvaruje sjajne stvari. Modrić ondje igra na jako visokoj razini pa smo doista sretni zbog njega. Ali ja ne znam njegove planove, ne vjerujem da razmišlja o povratku u zagrebački Dinamo", odgovorio je Bjelica.

"No u životu i nogometu nikada se ne zna. Uvjeren sam da bi svaki Dinamov navijač bio sretan kada bi on opet zaigrao ovdje, barem jednu godinu. Sigurno bi jako pomogao ekipi, ali najrealnije je da ostane u Real Madridu i završi igračku karijeru na nekom drugom mjestu. Premda je očito da bismo mi voljeli da karijeru završi u Dinamu", zaključio je.