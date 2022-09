FOTO Čudesan luksuz! Ovo je stadion na kojem će vatreni igrati na SP-u

Još nešto više od 50 dana je ostalo do otvorenja Svjetskog nogometnog prvenstva u Kataru, a ono čemu se nogometni svijet divi, ali i što izaziva brojne kontroverze su stadioni na kojima će se igrati utakmice.

Svjetsko nogometno prvenstvo u Kataru neće biti samo prvi turnir koji će se održati u arapskoj regiji, već će biti i najkompaktniji što se tiče stadiona. Nikada u modernoj povijesti svjetskih prvenstava udaljenost između stadiona nije bila tako kratka. Svih osam vrhunskih stadiona bit će u krugu od 50 kilometara.

Nove ceste izgrađene u posljednje dvije godine olakšale su pristup stadionima, a tu je i podzemna željeznica koja povezuje stadione s glavnim gradom, pa će gledatelji moći posjećivanja više od jedne utakmice dnevno, posebno tijekom prve faze natjecanja kada će se igrati četiri utakmice dnevno.

Nakon turnira, oko 170.000 sjedala bit će rastavljeno i dostavljeno zemljama u razvoju kako bi pomogle u razvoju njihove sportske infrastrukture. Utakmice će se igrati na osam stadiona koji izgledaju spektakularno, no iza njihove gradnje krije se teška priča. Brojni svjetski mediji prenijeli su da je prilikom gradnje stadiona u Kataru stradalo nekoliko tisuća fizičkih radnika iz siromašnih azijskih zemalja poput Indije, Bangladeša, Nepala, Šri Lanke i Pakistana zbog nehumanih uvjeta rada.

Hrvatska će svoje utakmice igrati na tri različita stadiona, a posebno čudesan je Međunarodni stadion Khalifa.

Na stadionu Khalifa koji se nalazi u središtu svih stadiona odigrati ćemo drugu utakmicu u skupini protiv Kanade. Najprepoznatljivija obilježja arene uvijek su bili njeni dvostruki lukovi, a nakon nadogradnje može se pohvaliti ultramodernim oblikom.

Izgrađen 1976. u Al Rayyanu, Khalifa International stadion dugo je bio kamen temeljac sportske tradicije zemlje. Za ljude u Kataru i regiji, Khalifa International Stadium je stari prijatelj, poznato lice koje okuplja zajednice. Kapacitet mu je 40.000 mjesta.

