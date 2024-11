VIDEO Slavni hrvatski borac: 'Ja Stipu vidim kao pobjednika nad Jonesom, on je jedini koji to može'

U subotu 16. studenog, u newyorškom Madison Square Gardenu, u svojevrsnoj Meki američkog sporta, održat će se jedan od povijesnih mečeva slobodne borbe (MMA), kažu borba desetljeća. Jon Jones, borac kojeg smatraju najvećim u povijesti ovog sporta, branit će naslov teškaškog prvaka najuglednije svjetske MMA organizacije (UFC) protiv najvećeg teškaša u ovom sportu Stipe Miočića.

Jones je imidž najvećeg od najvećih (GOAT) izgradio kao poluteškaš, braneći svoj naslov 11 puta, da bi u svojoj posljednjoj borbi (28. u karijeri), pobijedivši Cyrila Ganea, osvojio upražnjeni naslov teškaškog prvaka. S druge strane, nakon što je osvojio naslov pobijedivši Werduma, Miočić je svoj pojas četiri puta uspješno branio (tri puta uzastopce) što je rekord teške kategorije a najvećim teškašem UFC-a čini ga i to što je čak devet puta zaradio bonus za borbu večeri što niti jednom teškašu nije pošlo za rukom.

Jasno je da će hrvatski poklonici MMA sporta biti na iglama u želji da američki borac hrvatskih korijena, koji to često i ističe, iz kaveza izađe kao pobjednik. A koliki su izgledi za to o tome smo popričali s hrvatskim rekorderom po broju nastupa u UFC-ovim kavezima, a ima ih 13, Igorom Pokrajcem.

- Jedini čovjek koji može pobijediti Jonesa, po meni, je uvijek bio Stipe. To je velika vaga. Ne mogu reći postotke odnosa snaga. Možemo samo navijati za Stipu, jer je naš, i ja ga vidim kao pobjednika. S druge strane, trebamo biti zahvalni Jonesu jer jedino je o držao Stipu na životu u medijima jer ga je UFC potpuno gurnuo u stranu. Mislim da je do toga došlo radi javnoga Stipina negodovanja prema toj organizaciji gdje je UFC samo pokazao svoje zube i gurnuo ga u stranu. Jer, Stipe nije isplativ, donosi najmanji pay-per-view. Kao šampion Stipe donosi najmanju zaradu od svih šampiona. No, Jones je insistirao na toj borbi rekavši da on svoje nasljeđe želi potvrditi protiv najvećeg teškaša svih vremena u UFC-u.

Neki u toj Jonesovoj "privrženosti" Stipi vide lakši put do pobjede nego da se odmah bori s Tomom Aspinallom, sjajnim britanskim borcem, prvim izazivačem, koji čeka pobjednika ove borbe.

- Ako dobije Stipu on će sigurno imati borbu s Aspinallom. No, Jones je izjavio da njega najviše zanimaju borbe za ostavštinu pa bi se tako volio boriti i protiv Alexa Perreire jer je ovaj prvak u dvije kategorije, srednjoj i poluteškoj. Očito da Jones za sada nema neko veliko poštovanje prema Aspinallu koji jest vrhunski borac ali još nema takvu ostavštinu kakvu imaju Miočić i Perreira.

Ostatak zanimljivih razmišljanja hrvatskog UFC rekordera pogledajte na Večernjakovoj televiziji.

