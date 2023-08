Fantastična Hrvatica u finalu: Nakon europskog, sigurno korača i ka svjetskom zlatu

Hrvatska reprezentativka u hrvanju Veronika Vilk (17) plasirala se u finale je Svjetskog prvenstva od 17 godina. Članica HK " Slatina" natječe u kategoriji do 69 kilograma. "Sretno Veronika i idemo do zlata", napisali su iz Hrvatskog hrvačkog saveza.

U polufinalu finalu Vilk je pobijedila Srpkinju Evelin Ujhelji rezultatom 6:2, a tom je pobjedom izborila i sutrašnje finale protiv reprezentativke Indije Srishti. Finale je na rasporedu u petak od 17 sati, a prijenos možete pratiti na stranicama UWW-a.

GALERIJA Veronika Vilk ušla u finale U17 Svjetskog prvenstva u hrvanju

Podsjetimo, Vilk je i ranije postizala značajne uspjehe , kako osobne, tako i za hrvatsko žensko hrvanje. Na Prvenstvu Europe do 17 godina osvojila je prvo europsko zlato u povijesti hrvatskog ženskog hrvanja

Tada je do zlata došla s četiri pobjede, sve četiri tušem. Isto je učinila i u finalu protiv Turkinje Elif Kurt koju su njeni treneri nauljili da bi Vilk što teže došla do hvata. Na putu do zlata je u prvom kolu, kod rezultata 3:0, tuširala Litavku Stanelyte, a u drugom, kod 4:0, Mađaricu Kollar. U polufinalu je pobijedila Srpkinju Ujhelji koju je tuširala pri uvjerljivom vodstvu od 5:0.

VIDEO Veronika Vilk nakon osvajanja zlata u Tirani