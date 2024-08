Jakirović nakon ždrijeba Lige prvaka otkrio koje su šanse Dinama

Nogometaši zagrebačkog Dinama u novom će formatu Lige prvaka ove jeseni igrati protiv Bayerna iz Muenchena, Borussije iz Dortmunda, Arsenala, Milana, Celtica, Salzburga, Monaca i Slovana iz Bratislave, odlučeno je ždrijebom u Monte Carlu u četvrtak.

- Zadovoljan sam ždrijebom jer je ovo Liga prvaka. Kad Cristiano Ronaldo kaže da se naježi kad čuje himnu, to znači da je to vrh natjecanje. Ne mogu reći da sam nekog lakšeg želio jer su to sve vrhunske ekipe. Sa svima ćemo se potući, da vidim gdje smo na tom nivou, a ima i ekipa s kojima smatram da možemo igrati i da će biti 50-50. Pa da vidimo koliko bodova možemo uzeti - rekao je Sergej Jakirović poslije ždrijeba.

- Salzburg, Celtic, Slovan, možda i Monaco. Ne mogu sad iz glave reći, kad budemo skautirali, bit ćemo pametniji, ali smatram da se s tim ekipama može igrati - kaže o Dinamovim šansama.

- Koliko treba bodova za prolazak? Ne znam. Mislim da pola nas ovdje ne zna što se zapravo događa. Vidjet ćemo kako će to natjecanje ići, pa ćemo znati koliko bi bodova trebalo, ali samo polako. Idemo iz utakmice u utakmicu, uživati. Rekao sam dečkima prije uzvrata protiv Qarabaga da se sjete što smo sve prošli da bismo došli na 90 minuta od Lige prvaka. Napatili smo se i sad moramo uživati.