Evo kada i gdje možete gledati fantastičnu Zrinku Ljutić u lovu na novu pobjedu u slalomu

Zrinka Ljutić nastupit će danas na noćnom slalomu u austrijskom Flachauu. Prva vožnja na rasporedu je u 17.45, a druga u 20.45 sati uz prijenos na HRT-u 2. Zizi na natjecanje dolazi kao dvostruka uzastopna pobjednica. Nakon pobjeda u Semmeringu i Kranjskoj Gori mnogi će na Zrinku gledati kao favoritkinju utrke, no to je staza na kojoj dosad baš i nije imala puno uspjeha.

– Zrinka je u Flachauu dobro skijala, ali nikad nije dobro završila. Doduše, prvi put je imala ogroman zaostatak, četiri i pol sekunde. Druge godine bila je treća nakon prve vožnje, a izletjela je u drugoj. Prošle godine bila je deseta u prvom laufu, a u drugom je pala – podsjetio je Zrinkin otac i trener Amir te dodao:

– Specifična je to staza. Naizgled lagana, a zapravo teška. Nema neke velike strmine, ali ima nezgodne "rolere", kratke i oštre prijelomnice kroz koje se mora ići punim gasom. Sprinterska je to staza, morate napadati od početka do kraja.

Poznavajući Zrinku ona će doista i napadati jer je tako i trenažno odgajana. Sa 147 veleslalomskih bodova Ljutić je vrlo visoko (druga) u ukupnom poretku Svjetskog kupa, a više od njezinih 456 bodova ima jedino Talijanka Brignone (479).