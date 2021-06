Euro počinje virtualnom izvedbom velikog Bona: 'Ima toliko znanja i mudrosti'

Europsko nogometno prvenstvo 2020. počet će u petak virtualnom izvedbom pjesme "We Are The People" nizozemskog DJ-a i producenta Martina Garrixa, te legendi rock grupe U2 Bona i The Edgea.

Martin Garrix, Bono i The Edge zauzet će središnju pozornicu na otvaranju UEFA EURO 2020 na Olimpicu u Rimu s virtualnom izvedbom koja će upotrijebiti vrhunsku tehnologiju kako bi obožavatelje približila natjecanju.

"Ceremonija otvaranja na Olimpicu bit će prikladna turniru i drago mi je što je suradnja između tri velika umjetnika, Martina Garrixa, Bona i The Edgea, stvorila virtualnu izvedbu koja će omogućiti obožavateljima širom Europe i Svijeta da se osjećaju bliže turniru," kazao je UEFA-in direktor marketinga Guy-Laurent Epstein.

Pjesma će se pustiti u sklopu ceremonije otvaranja nekoliko trenutaka prije početka prve utakmice turnira između Italije i Turske.

- Bilo je nevjerojatno surađivati ​​s Bonom i Edgeom. Bili su vrlo inspirativni jer su legende i zato što imaju toliko znanja i mudrosti - rekao je Garrix.

Pjesma slavi glavnu temu Eura 2020. - zajedništvo, pogotovo u svjetlu svih izazova s kojima se svijet u posljednje vrijeme suočio, a s naglaskom na posebnost ovog turnira koji se po prvi puta igra diljem cijele Europe.

- Ključna misao je, imajte vjere i nemojte se bojati borbe, izvlačite nadu iz poraza - dodao je Garrix.

HIMNE EUROPSKIH PRVENSTAVA:

EURO 2020: Martin Garrix ft Bono i The Edge - We Are The People

EURO 2016: David Guetta ft Zara Larsson - This One’s For You

EURO 2012: Oceana - Endless Summer

EURO 2008: Enrique Iglesias - Can You Hear Me

EURO 2004: Nelly Furtado - Forca

EURO 2000: E-Type - Campione 2000

EURO 1996: Simply Red - We’re In This Together

EURO 1992: Towe & Peter Jöback - More Than A Game