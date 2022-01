Dramatična pobjeda Toronta u Miamiju u tri produžetka

Svaki od košarkaša prve petorke Toronta proveo je više od 54 minute na terenu gostujući kod Miami Heata, ali im se prekovremeni rad isplatio, jer su u trećem produžetku došli do pobjede 124-120.

Raptorsi su već na 4:20 minuta prije isteka treće četvrtine bili na putu prema pobjedi, kad je njihova prednost iznosila 16 koševa, ali su već početkom četvrte četvrtine domaći uhvatili priključak te došli u priliku pobijediti kad su u zadnju minutu osnovnog dijela utakmice ušli s vodstvom 100-98. No, 2.9 sekundi prije sirene Scottie Barnes je pogodio oba slobodna bacanja i odveo utakmicu u dodatnih pet minuta koje su završile rezultatom 5-5 pa je semafor resetiran na još pet minuta.

U drugom produžetku su momčadi bile nešto efikasnije (9-9), ali i dalje nismo dobili pobjednika dvoboja. Kad je u trećem produžetku Fred VanVleet pogodio tricu kojom se Toronto odvojio na pet koševa prednosti (122-117) 2:17 minuta prije kraja, Raptorsi su stvorili ključnu razliku. Gabe Vincent je u sljedećem napadu Heata odgovorio tricom, ali do kraja dvoboja više nije bilo koševa iz igre. Tyler Herro je 13.8 sekundi prije kraja promašio tricu za vodstvo domaće momčadi, da bi 9.8 sekundi prije kraja pobjedu Toronta zapečatio Pascal Siakam pogodivši oba slobodna bacanja za konačnih 124-120.

Iako je u osnovnom dijelu utakmice ubacio tek tri šuta iz 15 pokušaja, Fred VanVleet se pokazao ključnim igračem Raptorsa u produžetku, gađajući u tih dodatnih 15 minuta 4/7 iz igre, a utakmicu je završio sa 19 koševa i osam asistencija. Gary Trent Jr. je predvodio pobjednike s 33 koša, Scottie Barnes je ubacio 22, a s 'double-double' učinkom su završili OG Anunoby (20 poena, 14 skokova) i Pascal Siakam (21 koš, 13 skokova), a potonji je tome dodao još i šest asistencija te po četiri blokade i ukradene lopte.

Miamiju nije pomogao 'triple-double' Jimmyja Butlera (37 poena, 14 skokova, 10 asistencija) pa je došao kraj seriji Heata od tri pobjede. Gabe Vincent je ubacio 17 koševa za domaćine, a Bam Adebayo je završio sa 14 poena i 16 skokova.

Klay Thompson je pogodio ključnu tricu 12.5 sekundi prije kraja, a Steph Curry je imao mirnu ruku na slobodnim bacanjima u završnici, što je Golden State Warriorsima donijelo tijesnu domaću pobjedu (110-106) protiv Brooklyn Netsa. Spomenuti dvojac je zaslužan za posljednjih 17 koševa Warriorsa na utakmici u Chase Centeru u San Franciscu, iako ni Curry, ni Thompson nisu imali šutersku večer za pamćenje, zbog čega je Golden State propustio 19 koševa prednosti sa sredine treće četvrtine i gotovo dopustili gostima iz Brooklyna veliki preokret.

Curry je iz igre gađao 5/18, za tricu 3/10, te završio dvoboj sa 19 koševa, osam asistencija i sedam skokova. Thompson je ubacio 16 poena uz šut 5/14, a 2/8 za tricu. Otto Porter Jr. je također ubacio 16 koševa, a najbolji strijelac Warriorsa bio je Andrew Wiggins sa 24 poena, čemu je dodao i osam skokova te dvije blokade.

Oslabljene goste, kojima je uz već dugo ozlijeđenog Kevina Duranta nedostajao i James Harden, predvodili su Kyrie Irving sa 32 koša i sedam asistencija te Patty Mills sa 24 poena.

Napeta je bila i završnica dvoboja u Philadelphiji, gdje su domaći 76ersi uspjeli svladati Sacramento Kingse sa 103-101 i tako doći do četvrte uzastopne pobjede. Utakmicu je zakuhao Tyrese Haliburton na putu prema osobnom rekordu od 38 koševa. Bek Kingsa je postigao završnih 14 koševa svoje momčadi, a od toga posljednjih osam u roku od jedne minute čime je sveo zaostatak Sacramenta na samo dva poena. No, ponestalo mu je vremena za potpuni preokret. Uz to što je bio najbolji strijelac svoje momčadi, Haliburton je bio i najbolji asistent sa sedam dodavanja.

Foto: Sam Navarro/REUTERS Jan 29, 2022; Miami, Florida, USA; Toronto Raptors forward Pascal Siakam (43) protects the ball from Miami Heat center Bam Adebayo (13) during the fourth quarter at FTX Arena. Mandatory Credit: Sam Navarro-USA TODAY Sports Photo: Sam Navarro/REUTERS

Philadelphiju je ponovno predvodio Joel Embiid sa 36 koševa, 12 skokova i šest asistencija. Tobias Harris je ubacio 16 poena, a Tyrese Maxey 13 za pobjednike. Uz Haliburtona, kod Kingsa se istaknuo Harrison Barnes sa 16 poena, osam skokova i pet asistencija. Sacramento je izgubio šestu utakmicu zaredom i tako je sve dalje od mjesta u "play-in" turniru.

Najuvjerljiviju pobjedu večeri ostvarili su Dallas Mavericksi, koji su predvođeni Lukom Dončićem pred svojim navijačima svladali Indiana Pacerse sa 132-105. Dončić je ubacio 30 koševa, podijelio 12 asistencija i imao šest skokova. Klupa Dallasa je dala veliki doprinos pobjedi sa 64 koša, od čega je Reggie Bullock postigao 23 pogodivši šest od osam ispaljenih trica. Kod gostiju je najbolji bio Domantas Sabonis koji je bio na pragu 'triple-double' učinka drugu večer zaredom sa 21 košem, 15 skokova i osam asistencija.

Memphis je na svom parketu svladao Washington sa 115-95 za treću uzastopnu pobjedu, a 16. u posljednjih 19 nastupa. Šestoricu domaćih igrača sa dvoznamenkastim učinkom predvodio je Ja Morant sa 34 koša. Desmond Bane je ubacio 19 poena, a Steven Adams je došao do 'double-doublea' sa 10 koševa i 15 skokova. Kyle Kuzma je bio najbolji strijelac Wizardsa sa 30 koševa.

Osim Raptorsa, jedinu gostujuću pobjedu ostvarili su Boston Celticsi koji su sa 107-97 slavili u New Orleansu. Jayson Tatum je predvodio goste sa 38 koševa, osam skokova i sedam asistencija, a Jaylen Brown je ubacio 31 poen. Bila je to utakmica u kojoj Pelicansi nisu nijednom vodili, a već nakon manje od devet minuta igre su bili na zaostatku od 19 poena. Kod Celticsa se Robert Williams III istaknuo sa 16 skokova i četiri blokade, a Marcus Smart sa 12 asistencija. Domaću momčad, oslabljenu neigranjem Brandona Ingrama i Jonasa Valančiunasa, predvodio je novak Jose Alvarado sa 19 poena.