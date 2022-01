Bogdanović i Zubac slabi, porazi za Utah i LA Clippers

Hrvatski košarkaši Bojan Bogdanović i Ivica Zubac, kao i njihove momčadi Utah i Los Angeles Clippers, nisu se proslavili u utakmicama odigranima u noći s petka na subotu. Već četvrti poraz u nizu upisali su 'džezeri' iz Salt Lake Cityja, Memphis je na domaćem parketu sa 119-109 bio bolji od Utah. Enigma je za Bogdanovića i društvo bio Ja Morant koji je dvoboj završio s 'triple-double' učinkom od 30 poena te po 10 skokova i asistencija. Lijepu sliku u svemu je donekle pokvarilo njegovih šest izgubljenih lopti. Imao je Morant i odličnu pratnju u Brandonu Clarkeu s klupe koji je ubacio 22 poena uz šut 9-12.

Gostima su definitivno nedostajali Donovan Mitchell i Rudy Gobert, a prvi strijelac je bio čovjek s klupe Danuel House jr. koji je ubacio 21 poen. Hrvatski košarkaš Bojan Bogdanović je odigrao 32 minute te je ubacio 13 koševa. No, imao je slab šut iz igre 5-16, s posebnim naglaskom na tri poena jer je ubacio samo jedan od devet dalekometnih šutova.

Tome je još dodao dva napadačka skoka, asistenciju i tri izgubljene lopte.

Clippersi su gostovali na Floridi, a Miami je bio bolji sa 121-114 te je klub iz Los Angelesa opet u negativnom omjeru ove sezone (25-26). Gosti nisu imali nikakve šanse jer su na otvaranju zadnje četvrtine bili i blizu zaostatka od 20 poena. Na kraju su tek uljepšali poraz.

Svi iz petorke Miami Heata su ubacili 16 ili više poena. Najviše Jimmy Butler (26), a tome je dodao devet asistencija i šest skokova. Treba izdvojiti još Bam Adebayja koji je ubacio 20 poena uz 12 skokova i četiri asistencije.

Ivica Zubac je za 23 minute ubacio šest poena (2-4 iz igre i 2-4 s linije slobodnih bacanja), a tome je dodao tri skoka, dvije asistencije, dvije izgubljene lopte i jednu blokadu. Kod Clippersa je najbolji bio Luke Kennard s klupe. Ubacio je 23 poena, imao šest skokova i 5-11 za tri poena.

Phoenix, najbolja momčad lige, nezaustavljivo grabi dalje te su Sunsi upisali devetu pobjedu u nizu. Ovaj put je Phoenix svladao Minnesotu 134-124 pred svojim navijačima

Kod Phoenixa su trojica igrača ubacila više od 20 poena (Booker 29, Johnson 23 i Paul 21), s tim da je Chris Paul ispisao 'triple-double'. Koševima je dodao 14 asistencija i 10 skokova.

U krug klubova koji sezonu nastavljaju u doigravanju pokušava se ugurati Atlanta koja je prošle godine igrala finale Istoka. Ovom prilikom Atlanta je na domaćem parketu svladala Boston 108-92 čime je ostvarila šestu pobjedu u nizu. Po 21 poen su za Atlantu ubacili Trae Young i John Collins, s tim da je prvi tome dodao devet skokova i šest asistencija, a potonji devet skokova i četiri blokade.

Denver je također u pozitivnom nizu. Pobijedio je četvrti put za redom, ovaj put New Orleans u gostima 116-105. Nikola Jokić je upisao novi 'triple-double' učinak od 29 poena, 13 skokova i deset asistencija, a imao je i šut iz igre 11-19.

Foto: Chris Nicoll/REUTERS Jan 21, 2022; Salt Lake City, Utah, USA; Utah Jazz forward Bojan Bogdanovic (44) dives over Detroit Pistons guard Cory Joseph (18) to try and get to the loose ball during the fourth quarter at Vivint Arena. Utah Jazz won 111-101. Mandatory Credit: Chris Nicoll-USA TODAY Sports Photo: Chris Nicoll/REUTERS

Bez LeBrona Jamesa i Anthonyja Davisa Lakersi su upisali novi poraz. Charlotte je pobijedio doma 117-114 uz 26 koševa, osam skokova i šest asistencija Milesa Bridgesa. Po 20 poena su ubacili LaMelo Ball (sedam skokova) i Terry Rozier (šest skokova). Na drugoj strani se raspucao Russell Westbrook s 35 poena.

Portland je u gostima nadjačao Houston 125-110, s trojicom igrača koja su zabila 25 poena i više (Simons 27, McCollum 26 i Nurkić 25).

DeMar DeRozan se vratio u San Antonio te je ubacio 32 poena uz osam asistencija i šest skokova, ali njegova sadašnja momčad Chicago je poražena od Spursa (122-131). Domaći sastav je predvodio Dejounte Murray s 29 poena, 12 skokova i devet dodavanja.

Uz 38 poena, 13 skokova i pet asistencija Giannisa Antetokounmpa Milwaukee je na domaćem parketu svladao New York 123-108.