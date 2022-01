Warriorsi tricama zasuli Timberwolvese

Philadelphia 76ers predvođeni Joelom Embiidom svladali su pred svojim navijačima Los Angeles Lakerse sa 105-87, a u jedinoj preostaloj utakmici Golden State Warriorsi su u San Franciscu nadigrali Minnesota Timberwolvese sa 124-115.

Oslabljeni Lakersi neigranjem LeBrona Jamesa, koji je osjetio bolove u lijevom koljenu, nisu se mogli nositi s raspoloženim Sixersima, iako je Anthony Davis imao odličnu večer u kojoj je ubacio 31 koš uz 12 skokova i četiri blokade. Russell Westbrook je dodao 20 koševa, ali je još samo Malik Monk (11) imao dvoznamenkast učinak.

S takvom statistikom je nemoguće uspješno se suprotstaviti Philadelphiji pred njenim navijačima. Joel Embiid je ubacio 26 poena, imao devet skokova, sedam asistencija i dvije blokade, a odlične je suradnike imao u Tobiasu Harrisu (23 poena) i Tyreseu Maxeyu (14 koševa, 10 asistencija).

Foto: Kelley L Cox/REUTERS Jan 27, 2022; San Francisco, California, USA; Minnesota Timberwolves center Karl-Anthony Towns (32) and forward Anthony Edwards (1) battle for the loose ball against Golden State Warriors forward Kevon Looney (5) during the first quarter at Chase Center. Mandatory Credit: Kelley L Cox-USA TODAY Sports Photo: Kelley L Cox/REUTERS

Philadelphia je u ranoj fazi druge četvrtine povela sa 12 koševa prednosti, ali su Lakersi do kraja prvog poluvremena uspjeli prepoloviti taj zaostatak ponajviše zahvaljujući Davisu koji je do tada sakupio 23 koša uz samo tri promašaja iz igre.

No, u drugom poluvremenu je i prvi centar Lakersa postao manje produktivan pa su gosti brzo opet bili u dvoznamenkastom zaostatku iz kojeg se više nisu uspjeli vratiti.

Puno duže su u San Franciscu gostujući Timberwolvesi držali korak sa Golden State Warriorsima. Tek dvije i pol minute prije kraja treće četvrtine domaća momčad je prvi put stigla do dvoznamenkaste prednosti (89-78) nakon trice Stephena Curryja. No, ni to nije slomilo Minnesotu. Nešto više od pet minuta prije kraja gosti su došli na samo pet koševa zaostatka (104-109), ali su tada Curry i Klay Thompson pogodili dvije trice zaredom i odveli utakmicu u mirne vode.

Upravo u pogođenim tricama je i nastala odlučujuća razlika. Domaći su ih pogodili 21 iz samo 36 pokušaja, dok su gosti ubacili samo 10 od 44 dalekometna šuta.

Steph Curry je bio najbolji kod Warriorsa sa 29 koševa, osam skokova i šest asistencija. Klay Thompson je ubacio 23 poena, a po 19 su postigli Andrew Wiggins i Jordan Poole.

Karl-Anthony Towns je kod gostiju napunio statistiku sa 31 košem, 12 skokova i šest asistencija, dok je Anthony Edwards ubacio 27 poena.