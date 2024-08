Doznajemo što je bilo s ocem Barbare Matić i zašto je priveden! Za njega se odmah zauzela i Kolinda

Dan po osvajanju olimpijskog zlata, najnovija džuddaška olimpijska pobjednica saznala je vijest koja ju je posve uzdrmala i koja joj je pokvarila najveću karijernu sreću. Naime, Barbara Matić saznala je da joj je otac završio u pritvoru zbog navodnog seksualnog uznemiravanja.

A prijavila ga je jedna volonterka koju je on, u činu tipične dalmatinske euforije, poljubio u obraz. Kako je gledati kćerkine borbe za njega bilo odveć dramatično, a vidio je priliku da to bude najveći trenutak njene karijere, Bori Matić hodao je oko dvorane Grand Palais Ephemere.

Onog časa kada je saznao da mu je kći ušla u finale Olimpijskih igara, i da je ostvarila i svoj posljednji sportski san, tata Matić je svoje oduševljenje podijelio s prvom osobom do sebe a bila je to jedna volonterka. Nažalost, on je to učinio nezgrapno, poljubivši ju u obraz, a mlada dama je to odlučila podijeliti s policijom. I tako je otac olimpijske pobjednice, umjesto na najvećoj fešti svoje obitelji, završio u pritvoru.

Ne znamo kako su članovi obitelji Barbari te večeri objasnili zašto na fešti u jednom pariškom kafiću tate nema ali su to očito uvjerljivo učinili kada ona ništa nije posumnjala. A saznala je sutradan i to nakon što su i neki francuski mediji o tome počeli pisati pa su joj to morali priopćiti.

Za integritet šjor Matića zauzela se, svim svojim ugledom, i hrvatska članica Međunarodnog olimpijskog odbora Kolinda Grabar-Kitarović koja je odmah zvala Veleposlanstvo Republike Hrvatske i za osumnjičenog hrvatskog građanina zatražila konzularnu potporu baš kao i odvjetnika i službenog prevoditelja.

Kada se sutradan suočio s onima koji su se za njega zauzeli, Boris Matić se križao uzduž i popreko nevjerujući što ga je snašlo. A što mu doista slijedi mogao bi saznati već u petak ujutro kada bi se, navodno, moglo dogoditi i saslušanje.

Netko iz Hrvatskog olimpijskog odbora imao je neugodnu dužnost da tu neugodnu vijest priopći Barbari kojoj je to zasigurno pokvarilo ove preostale dane boravka u Parizu. A bilo je planirano da u subotu navečer (3. kolovoza) nazoči gala-večeri Međunarodnog olimpijskog odbora i da u nedjelju krene put Splita gdje joj se sprema doček. A da li će tome i biti tako saznat ćemo možda već tijekom petka.

Eto to vam je priča s hrvatske strane a uskoro bi se o svemu trebala oglasiti i obitelj Matić.

>> Kolinda u Parizu