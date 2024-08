Evo koliko će Barbara zaraditi od osvajanja zlata. Iznos je pozamašan

Hrvatska predstavnica u džudu, fenomenalna Barbara Matić (29), osvojila je prvu svoju i hrvatsku olimpijsku medalju u ovome sportu i to onu zlatnoga sjaja. Tijekom turnira, u mečevima kategorije do 70 kilograma savladala je brojne teške protivnice, a sve je kulminiralo finalnim mečom protiv Njemice Miriam Butkereit, jedine džudašice koja ju je ove godine porazila.

Ovoga puta hrvatska natjecateljica bila je uspješnija i domogla se jedine medalje koja joj je kao svjetskoj i europskoj prvakinji još nedostajala. Umalo je dovršila držanje i uzela meč odmah na početku, ali dvije sekunde prije isteka vremena Njemica se izvukla. Matić se sabrala i bacila je za bod, a prednost je uspjela sačuvati kontroliranjem borbe u stojci i trošenjem vremena na parteru do kraja meča.

Uz sportsku slavu, ova pobjeda donijet će joj i dobru zaradu. Od Republike Hrvatske jednokratno će dobiti 41 tisuću eura, a uz medalju prati je pravo na sportsku mirovinu od navršenih 40 godina starosti. Visina sportske mirovine kreće se od 40 do 100 posto hrvatske prosječne neto plaće, ovisno o broju osvojenih medalja i jačini natjecanja na kojem su osvojene.

Podsjetimo, naša druga predstavnica Katarina Krišto umalo je došla do brončane medalje nakon osvajanja zlatnog boda u meču protiv Laure Fazliu. Ipak, prilikom bacanja držala ju je za hlače ispod pojasa, što je nedopušteno, a istodobno joj je to bila treća pogreška zbog čega je medalja pripala predstavnici Kosova. Također, danas će u natjecanje u kategoriji do 100 kilograma krenuti Zlatko Kumrić.