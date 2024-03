Veliki LeBron James probio je nestvarnu granicu, prvi zabio više od 40 tisuća koševa u NBA ligi

LeBron James prvi je košarkaš u povijesti NBA lige koji je prešao granicu od 40.000 poena nakon što je u porazu Los Angeles Lakersa protiv branitelja naslova Denver Nuggetsa, 39-godišnji James svojoj statistici dodao 26 koševa i postao prvi koji je premašio magičnu brojku.

James je također imao devet asistencija, četiri skoka i tri ukradene lopte, uz 26 poena, te je predvodio tim iz Kalifornije. Tijekom utakmice, u drugoj četvrtini je 40.000. koš je također dobio ovacije publike. U 21. sezoni igranja u James League svojim uspjesima puni anale, a košarkaš koji je četiri puta dobio titulu MVP-a i osvojio četiri titule prije godinu dana nadmašio je slavnog Kareema Abdul-Jabbara na vječnoj listi strijelaca lige.

LeBron James scores the bucket to become the first player in league history to score 40,000 career points 👑 DEN-LAL Live on ABC pic.twitter.com/I84Xd5hiWf

"Nitko to nikada nije napravio. Naravno, sjajno je što sam u ovoj fazi svoje karijere. Naravno, to nije jedna od najvećih stvari koje sam postigao u životu. Ali još uvijek puno znači. Prošao sam puno rekorda i svi mi, naravno, također nešto znače. Naravno, i tu postoji određeni redoslijed. Lagao bih kad bih rekao da su te stvari nevažne," James rekao je novinarima nakon utakmice.

"Jako sam sretan zbog njega. Bilo je to ludo postignuće, ali želio sam pobijediti kao povrh svega. Ali ipak, kapa dolje za njega. Ima nevjerojatan niz koji traje i danas. Mislim da smo svi u ligi uzbuđeni i sretni zajedno s njim," rekao je trener Lakersa Darvin Ham.

Congratulations to LeBron James for being the first and only player in NBA history to score 40,000 points! I’m so glad I was here to witness such an incredible feat! @KingJames pic.twitter.com/IdfjsrSLKJ