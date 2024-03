Shaq se prisjetio Rodmana: 'Smrdio je kao kamion za odvoz smeća, a pored njega su uvijek bili top-modeli'

Dugo je vremena, kakvih dvadesetak godina Dennis Rodman bio jedan od najboljih obrambenih igrača NBA lige. Često se na drugoj strani znao nalaziti Shaquille O'Neal, a to je bilo i jedno od najvećih rivalstava u povijesti lige između pojedinaca. O'Neal je sada u svom "Big Podcastu" progovorio upravo o Rodmanu, a poslužio se uistinu zanimljivim repertoarom riječi. Zaista, nije ga štedio, a dojam je, da su još pričali o njemu, da bi bio i još stroži.

"Znao bi skupiti 25 skokova, a smrdio je poput izmeta. Bio je nevjerojatan, uopće ne znam kako su mu neke stvari polazile za rukom. Ja to ne bi mogao", rekao je jedan od najvećih centara u povijesti košarke.

Kako je onda takav uživao veliki ugled kod djevojaka?

Shaquille O'Neal named Dennis Rodman as his least favorite former teammate.https://t.co/Umpa2hXESW pic.twitter.com/TOV0rQqsJs