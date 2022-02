Dominic Thiem neće se vratiti prije ožujka, a i to je upitno zbog ozljede zgloba

Austrijski tenisač Dominic Thiem najranije će se tenisu vratiti na ATP 1000 turniru u Indian Wellsu koji započinje 10. ožujka.

Planirao je Thiem nastupiti na Australian Openu pa je ipak odustao od igranja u Melbourneu. Naknadno je mislio kako će igrati na turniru u Cordobi pa je i taj nastup otkazao, a neće ga biti niti na turnirima u Buenos Airesu, Rio de Janeiru i Santiago de Chileu. Razlog je i dalje nezaliječena tetiva desne ruke.

Thiem zbog problema sa zglobom desne ruke ne igra od lipnja prošle godine te je skliznuo sve do sadašnjeg 37. mjesta na ATP ljestvici. Do sada je osvojio 17 ATP turnira, uključujući i US Open 2020. godine, dok je ovaj 28-godišnjak još igrao finala Roland Garrosa 2018. i 2019. godine te finale Australian Opena 2020. godine.

- Nikada nije lako vratiti se tenisu nakon tako dugačke stanke. Treninzi koje obavljam u Beču prolaze dobro, ali poslušat ću savjet liječnika te ću uzeti mali odmor prije novih treninga. Trebam obaviti redovito vrijeme na terenu i na treninzima kako bi bio potpuno siguran u povratak - poručio je Thiem.