Dominic Thiem još jednom zbog ozljede morao odgoditi povratak tenisu

Austrijska teniska zvijezda Dominic Thiem (28), koji se planirao vratiti vrhunskom tenisu nakon više od šest mjeseci izbivanja, u posljednji trenutak otkazao je nastup na turniru u argentinskoj Cordobi zbog ozljede tetive desne ruke, objavio je sam Thiem na Twitteru.

Dvadesetosmogodišnji Thiem već duže vrijeme pati od ozljede zgloba na desnoj ruci, a posljednji put je igrao na Mallorci u lipnju prošle godine.

Austrijanac je do sada osvojio 17 turnira, među kojima i US Openu u New Yorku 2020. Tri puta je gubio finala grand slama, dva puta na Roland Garrosu 2018. i 2019. te u Melbourneu 2020. godine.

Trenutno je 37. igrač na ATP ljestvici, a svoj povratak je već odgađao nekoliko puta.