Đokoviću prijeti nova pljuska? Već za nekoliko dana može mu se dogoditi ono čemu se nije nadao

Najbolji svjetski tenisač Novak Đoković zbog ozljede desnog koljena napustio je Roland Garros te neće danas igrati četvrtfinalni meč protiv Norvežanina Caspera Ruuda, službeno su obznanili organizatori Grand Slam turnira u Parizu. Tijekom drugog seta meča protiv Argentinca Francisca Cerundola, u osmini finala tijekom ponedjeljka, ozlijedio se srpski tenisač, osvajač rekordna 24. Grand Slam naslova u karijeri. Unatoč tome Đoković je odradio iscrpljujući meč u pet setova te je svladao Argentinca. Dan poslije Đoković je obavio magnetsku rezonancu koja je pokazala ozbiljniju ozljedu desnog koljena, a određeni mediji navode kako je došlo i do oštećenja meniskusa. Đoković je tako odlučio napustiti Pariz, a još nije poznato koliku će stanku imati zbog ove ozljede i jesu li sada ugroženi njegovi dolasci u Wimbledon te na Olimpijske igre u Pariz.

- Tužan sam što moram objaviti da se povlačim sa Roland Garrosa. Igrao sam srcem i dao sve od sebe u jučerašnjem meču, ali nažalost, zbog napuknuća medijalnog meniskusa u desnom koljenu, moj tim i ja smo morali donijeti tešku odluku. Želim svu sreću igračima koji se natječu ovaj tjedan i iskreno zahvaljujem nevjerojatnim navijačima za svu ljubav i kontinuiranu podršku. Vidimo se uskoro - rekao je Đoković.

