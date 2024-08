Đoković se prisjetio nezaboravnog maratonskog meča protiv kultnog Hrvata na US Openu

U New Yorku, na terenima Flushing Meadowsa danas počinje posljednji ovogodišnji Grand Slam turnir – US Open. Hrvatska će biti zastupljena, barem što se tiče pojedinačnog dijela, samo s jednim tenisačem – Bornom Ćorićem i s dvije tenisačice – Donnom Vekić i Petrom Martić. Gotovo slično bilo je u Wimbledonu, ali tamo nismo imali predstavnika u muškom dijelu ždrijeba.

Slavlje prije 10 godina

Turnir u New Yorku igra se od 1881. godine, a od 1987. godine dobiva status četvrtog Grand Slam turnira u godini. Prvi je Australian Open, pa slijede Roland Garros i Wimbledon. Godine 1978. turnir se iz teniskog kluba West Side u Forest Hillsu preselio u puno veći Nacionalni teniski centar USTA u Flushing Meadowsu, a proces preseljenja također je uključivao i promjenu podloge na kojoj će se igrati – sa zemlje na kojoj se igralo posljednje tri godine na beton. Jimmy Connors jedini je tenisač u povijesti koji je osvojio US Open na sve tri podloge na kojima se turnir igrao (trava, zemlja i beton), dok je Chris Evert jedina tenisačica u povijesti koja je turnir osvojila na dvije različite podloge (zemlji i betonu).

Hrvatski tenis može se pohvaliti s naslovom Marina Čilića iz 2014. godine, kada je u finalu pobijedio Japanca Keija Nishikorija sa 6:3, 6:3, 6:3. Danas, deset godina kasnije, trenutno ne igra tenis, oporavlja se od brojnih ozljeda i upitno je hoće li više igrati na tako vrhunskoj razini. Borna Ćorić igrat će u prvom kolu protiv Francuza Mannarina, a ako prođe u drugom bi igrao protiv boljeg iz susreta Čileanca Tabila i Belgijanca Goffina. Najbolji plasman Ćorića na US Openu bilo je četvrtfinale ne tako davne 2020. godine.

Naslov brani Novak Đoković koji u New York dolazi kao aktualni olimpijski pobjednik. Srpski tenisač do sada je četiri puta slavio u New Yorku. Motiva mu neće nedostajati u 37. godini. Primjerice, jedan od motiva svakako će biti da osvoji 25. Grand Slam turnir, u karijeri čime bi nadmašio australsku tenisačicu Margaret Court koja u svojim vitrinama ima 24 Grand Slam naslova. Bila je 11 puta najbolja na Australian Openu, pet puta je slavila na Roland Garrosu i US Openu, dok je Wimbledon osvajala triput. Sve to od 1960. do 1973. godine. Obrani li naslov, Đoković će postati prvi kojem je to uspjelo nakon 16 godina. Posljednji koji je obranio naslov bio je Roger Federer.

– Nisam znao da je prošlo tako dugo da nitko nije obranio naslov. U redu, nadam se da će se to promijeniti od ove godine. Meni je uvijek cilj igrati u finalu i boriti se za trofej. Tako razmišljam tijekom cijele svoje karijere – istaknuo je Đoković koji će po 18. put zaigrati na US Openu.

– Prvi put sam u New Yorku igrao 2003. godine, ali u juniorskoj konkurenciji. Sjećam se da je padala kiša pa smo igrali u dvorani. Što se tiče mog prvog nastupa na glavnom turniru 2004. godine, ispao sam u trećem kolu od Španjolca Verdasca. Imao sam tijekom povijesti US Opena nekoliko sjajnih mečeva – i nekoliko maratonskih mečeva – s Gaelom Monfilsom i Mariom Ančićem – zaključio je Đoković.

Inače, taj se meč protiv Ančića dogodio u 2. kolu US Opena 2005. godine i trajao je tri sata i 27 minuta. Đoković je pobijedio sa 6:3, 5:7, 7:6 i 6:3. Tri minute manje trajao je njihov meč godinu dana kasnije u Wimbledonu, ali ovog je puta Ančić slavio.

Martić nikad do četvrtfinala

U ženskoj konkurenciji Donna Vekić će u prvom kolu igrati protiv Australke Birell, a u slučaju prolaza u drugom bi kolu igrala protiv bolje iz susreta Belgijanke Minnen i Poljakinje French. Donnin najbolji plasman na US Openu bilo je četvrtfinale 2019. godine. Na zadnja tri US Opena osječka tenisačica ispadala je u prvom kolu. No, sada je situacija malo drugačija. Donna je na dva posljednja velika teniska natjecanja, Wimbledon i Olimpijske igre, igrala u polufinalu. U Parizu je osvojila srebrnu medalju, nakon poraza u finalu od Kineskinje Zhang. Može li Donna do polufinala i na trećem velikom natjecanju zaredom? Odgovor ćemo saznati već ovog tjedna. U tom donjem dijelu ždrijeba na putu do finala bit će opasna Keys i Sabalenka.

Petra Martić će u prvom kolu igrati protiv Španjolke Bouzas, a u slučaju prolaza u idućem kolu igrala bi protiv bolje iz susreta Britanke Boutler i Sasnovich. Petra je prvi put igrala na US Openu davne 2009. godine, a do danas je propustila samo tri nastupa. Nije igrala triput zaredom, od 2013. do 2015. godine. Najbolji joj je plasman 4. kolo 2019. i 2020. godine.