Heroina koja je ispisala našu povijest i teško oboljela darovala medalju sa svjetskog prvenstva

Najbolja hrvatska stolnotenisačica ustanovi zaduženoj za čuvanje i promicanje najvrijednije hrvatske sportske baštine darovala niz odličja s europskih prvenstava, opremu s tih nastupa, kao i najsjajnije odličje hrvatskoga ženskog 'pingića' – broncu sa SP-a u Parizu 2003.

Tamara Boroš najbolja je Hrvatica koja je ikad igrala stolni tenis. I jedna od najboljih europskih igračica u sportu u kojem dominiraju Azijatkinje, tj. Kineskinje. Boroš je prije 21 godinu nakratko prekinula kinesku prevlast, osvojivši na Svjetskom prvenstvu u Parizu 2003. brončanu medalju u pojedinačnoj konkurenciji. Dotad je već prošlo 10 godina od posljednjeg prisustva Europljanki na pobjedničkom postolju (Rumunjka Otilia Badescu bila je treća 1993.), ali Tamarin uspjeh iz pariškog Bercyja nije ponovila, kamoli ga nadmašila, ijedna druga djevojka iz Europe ili s ostalih kontinenata; Kineskinjama su odonda do danas pripala sva odličja na SP-ima u pojedinačnoj konkurenciji. Na olimpijskim igrama su prvakinje od uvođenja toga sporta u program 1988...

Koliko su one jake u svijetu, toliko je Tamara Boroš bila moćna na europskoj razini. Trostruka je europska prvakinja u ženskim parovima, osvajačica ukupno 12 medalja na europskim prvenstvima, pojedinačno, u paru i ekipno. Triput je bila mediteranska prvakinja i jednom viceprvakinja. Bila je na 2. mjestu ITTF svjetske rang liste stolnotenisačica 2002. Nastupila je i na četirima olimpijskim igrama, od Atlante 1996. do Pekinga 2008., a za svoje vrhunske rezultate dobila je Državnu nagradu za sport "Franjo Bučar" 2001. godine. Tamara Boroš od 2021. je izbornica ženske stolnoteniske reprezentacije Njemačke koju je odvela do dviju titula europskih ekipnih prvakinja 2021. i 2023. i bronce na SP-u 2022. godine.

No, u njenoj karijeri zasigurno najviše sjaji upravo pariška bronca iskovana prije 21 godinu, a koja slovi i kao najvrijednije ostvarenje ženskoga 'pingića' u Hrvatskoj svih vremena. Tu je medalju Tamara ovoga ljeta poklonila Hrvatskom športskom muzeju, gdje će biti u stalnom postavu.

Foto: Hrvatski športski muzej

"Mislim da je plemeniti cilj na jednom mjestu okupiti najvrijednije medalje u hrvatskom sportu. I za sljedeću generaciju je dobra stvar sve vidjeti na jednom mjestu", ističe Boroš, kojoj je čast što je ustanovi zaduženoj za čuvanje i promicanje najvrijednije hrvatske sportske baštine darovala još i niz medalja s europskih nastupa, kao i pripadajuću opremu (dresovi i trenirku) koju je nosila na nekima od EP. Predstavljamo dio donacije koja broji ukupno 14 predmeta.

"Možda bude i neka motivacija za nekoliko djece budućeg naraštaja", vjeruje najbolja hrvatska stolnotenisačica. S obzirom na to da se od 27. kolovoza do 2. rujna u Varaždinu odigrava turnir WTT Youth Contender Varazdin 2024 za igrače i igračice od 11 do 19 godina, a nagodinu u Zadru i Ekipno europsko prvenstvo, neka i njene završne riječi budu poruka za sadašnje i buduće majstore 'pingića'.:

"Moji najveći uspjesi u sportu me uvijek podsjećaju da je sve moguće u životu ako doista jako želiš. I svaki put kad padneš, moraš ustati i nastaviti, te naučiti lekcije iz pogrešaka", ističe Tamara Boroš, članica Europske kuće slavnih stolnog tenisa od njenog osnutka 2015. godine.