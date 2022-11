Đoković pobjedom krenuo u obranu naslova u Parizu

Srpski tenisač Novak Đoković uspješno je krenuo u obranu naslova pobjednika na ATP Masters 1000 turniru u Parizu te je u 2. kolu svladao Amerikanca Maxima Cressyja 7-6(1), 6-4.

Jedini break u meču dogodio se u pretposljednjem gemu meča. Kod 4-4 u drugom setu Đoković je napokon slomio Amerikanca i potom odservirao za pobjedu. Do tada 25-godišnji Cressy (34. na ATP ljestvici) nije imao ni jednu break šansu, dok je Đoković propustio četiri. U idućem kolu Đoković, šesti nositelj Pariza, će igrati protiv pobjednika meča Hačanova i Hueslera.

Foto: John Walton/PRESS ASSOCIATION File photo dated 24-09-2022 of Novak Djokovic. Tennis Australia has said it will leave the nation's government to determine whether or not former world number one Novak Djokovic can enter the country ahead of January's Australian Open. Issue date: Wednesday October 12, 2022. Photo: John Walton/PRESS ASSOCIATION

Važan turnir u pariškoj dvorani, između ostalih, igraju Rus Andrej Rubljov i Poljak Hubert Hurkacz koji love svoje mjesto na ATP Finals turniru u Torinu. U drugom kolu je Rubljov vrlo lako pobijedio Amerikanca Johna Isnera sa 6-2, 6-3.

Šanse Hurkacza za plasman na završni turniru, među osam najboljih, nisu velike, no zadržao ih je živim prvom pobjedom u Parizu. Sa 7-6(5), 6-4 je bio bolji od domaćeg igrača Adriana Mannarina.

ATP Pariz, 1. kolo:

Fabio Fognini (Ita) - Arthur Fils (Fra) 7-6 (5), 6-7 (4), 6-2

Hubert Hurkacz (Polj/10) - Adrian Mannarino (Fra) 7-6 (5), 6-4

Jack Draper (VB) - Arthur Rinderknech (Fra) 6-3, 6-4

Daniel Evans (VB) - Brandon Nakashima (SAD) 6-3, 3-6, 6-4

Corentin Moutet (Fra) - Borna Ćorić (Hrv) 3-6, 6-3, 6-4

Pablo Carreno Busta (Hrv/14) - Albert Ramos (Špa) 6-3, 6-3

Tommy Paul (SAD) - Roberto Bautista Agut (Špa) 6-4, 6-4

2. kolo:

Andrej Rubljov (7) - John Isner (SAD) 6-2, 6-3

Novak Đoković (Srb/6) - Maxime Cressy (SAD) 7-6(1), 6-4

