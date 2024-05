Ovo smo dugo čekali: Zagreb će ponovno doživjeti spektakl kakvog nije bilo 37 godina

Nakon 37 godina vrhunski tenis vraća se na terene Šalate. Naime, sljedećeg tjedna teniski tereni Šalate ugostit će igrače na Zagreb Openu, natjecanju koje je prvi put organizirano 1996. godine. No tada se igralo na teniskim terenima Mladosti, a prvi pobjednik bio je Armenac Sargis Sargsian. Godinu dana kasnije turnir je osvojio Španjolac Alberto Berasategui, koji je u tom trenutku bio 15. igrač na svjetskoj rang ljestvici. U finalu je te 1997. godine pobijedio 18-godišnjeg Ivana Ljubičića, koji je pak osam godina kasnije osvojio pojedinačni naslov i postao jedini tenisač u povijesti Zagreb Opena koji je uspio osvojiti pobjednički pehar u singlu i parovima.

Posljednji turnir prije 37 godina

Zagreb Open imao je niz od 16 godina održavanja na Mladosti i kroz turnir su prošli svi najvažniji hrvatski igrači. Tako je Goran Prpić odigrao jedan od svojih posljednjih mečeva, a Goran Ivanišević je 2014. godine igrao u paru s tada 15-godišnjim Marinom Čilićem. Na ovom su turniru među ostalim igrali David Nalbandian, finalist Wimbledona, Robin Soderling i Richard Gasquet bili su tinejdžeri kada su igrali 2003. godine, i to jedan protiv drugoga za plasman u drugo kolo. Soderling je kasnije dvaput igrao u finalu Roland Garrosa.

– Drago mi je da se Šalata budi. Ove godine bit ću samo gost, prijatelj turnira. Možda odigram humanitarni meč. Branko i ja imali smo uspješne Indoorse. Bilo je interesantno i uspješno. Drago mi je da će Šalata biti uljepšana, jer je postala malo "retro". Ovaj je turnir odskočna daska mladim momcima. Dino Prižmić već je odskočio, ali tu je još puno mladih tenisača kojima će ovo biti odskočna daska. Veselim se i jedva čekam da se na prekrasnoj Šalati dogodi ovaj turnir i da za sve bude ugodno – rekao je Goran Ivanišević.

Ljubitelji tenisa reći će – ono što je Parizu Roland Garros, to su u Zagrebu teniski tereni na Šalati. Na tim su terenima odigrani veliki teniski mečevi, posebno u godinama uoči Drugog svjetskog rata kada su Franjo Punčec, Dragutin Mitić, Josip Palada i Franjo Kukuljević 1939. godine u zonskom finalu Davis Cupa pobijedili Njemačku. Osim hrvatskih "mušketira" na Šalati su često mečeve Davis Cupa igrali Nikola Pilić, Boro Jovanović i Željko Franulović.

Posljednje veliko tenisko natjecanje na Šalati održano je prije 37 godina kada je Bruno Orešar u finalu Univerzijade pobijedio Igora Šarića, a sa Sabrinom Goleš osvojio broncu na turniru mješovitih parova.

- Ove godine Šalata neće biti u nekakvom reprezentativnom izdanju jer za uljepšavane nije bilo vremena. No imamo obećanja Grada da će teniski kompleks biti potpuno preuređen za sljedeću godinu. Malo tko u Europi, pa čak i u svijetu ima teniske terene u samom središtu grada. Za Šalatu sam i emotivno vezan jer sam ovdje teniski odrastao. Igrao sam dugo za Medveščak. Šalata je uvijek bila poznata u Zagrebu kao mjesto na kojem se igra vrhunski tenis, hokej na ledu i vaterpolo. Nažalost, dugo nije bilo vrhunskog tenisa na Šalati i sada je vrijeme da to promijenimo. Šteta je što nijedan od pet glavnih terena nema rasvjetu da se može igrati do kasno u noć. No postoje obećanja da će se i to napraviti. Danas na Šalati djelujte klub Top Spin, čiji sam i član. Kao klub nismo previše zahtjevni, radimo u doista skromnim uvjetima, ali se ne žalimo. Nemamo čak ni adekvatne svlačionice, a najbolji smo u Hrvatskoj – rekao je Branko Horvat, direktor turnira.

Pored Mateja Dodiga i Dine Prižmića na turniru će od naših igrati još Luka Mikrut, Nino Serdarušić, Emanuele Ivanišević, Mili Poljičak i Roko Horvat. Prvi nositelj bit će Damir Džumhur iz Bosne i Hercegovine, a najjače ime bit će Kei Nishikori, koji se vratio tenisu nakon dulje stanke zbog ozljede.

Ljubitelji tenisa sigurno ga se sjećaju iz finala US Opena kada ga je pobijedio naš Marin Čilić. Kei je u karijeri osvojio 12 ATP naslova, od čega polovinu na turniru iz serije ATP 500. Ima i četiri finala na Masters 1000 seriji. On u Zagreb neće doći samo ako prođe tri kola na Roland Garrosu. Za sada je prošao prvu prepreku, 22-godišnjeg Kanađanina Gabriela Dialla – istaknuo je Horvat.

Igra se za beskućnike

Uz natjecateljski dio, organizatori su pripremili i brojna popratna događanja, a u subotu 8. lipnja bit će održani humanitarni turnir zvijezda i Rotary Zagreb Open, na kojima će biti prikupljena sredstva za pomoć beskućnicima grada Zagreba.

– Grad Zagreb izdvojio je znatna sredstva za sportske objekte, a dio tih sredstava prelit će se i na Šalatu. Ako već ne za ovaj, za sljedeći turnir uistinu ćemo imati reprezentativan objekt. Uvjeren sam da će u tehničkom smislu Šalata biti spremna i za ovaj turnir – rekao je Boro Stipić, pomoćnik ravnatelja ustanove Upravljanje sportskim objektima.