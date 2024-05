FOTO Najljepša tenisačica u povijesti ponovo očarala obožavatelje. Čak i s 54 izgleda nevjerojatno

Gabriela Sabatini (54) je zvijezda koja je po mnogočemu ostala zapamćena u povijesti ženskog tenisa. U svojoj karijeri od sredine 80-ih do početka 90-ih godina prošloga stoljeća ostala je zapamćena po mnogočemu. Između ostalog bila je najmlađa tenisačica koja se plasirala u polufinale Roland Garrosa. Bilo je to 1985. kad joj je bilo tek 15 godina.

Iste je godine osvojila prvo natjecanje WTA turneje u Tokiju, a u rujnu je ušla među najboljih deset tenisačica svijeta. Tri godine kasnije došla je do svog prvog Grand Slam finala. Tada je na US Openu izgubla od legendarne Nijemice Steffi Graff. Tijekom karijere osvojila je 27 turnira, a došla je i do trećeg mjesta na listi najboljih tenisačica svijeta.

VIDEO Goran Ivanišević nasmijao zagrebačku publiku: Teniski meč igrao tavom

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Argentinka je zapamćena i po tome što su je mnogi obožavatelji sporta smatrali najljepšom tenisačicom u povijesti. Nedavno su se u javnosti pojavile fotografije sad 54-godišnje Sabatini, a svi koji ju pamte ostali su u čudu kada su vidjeli da njena ljepota s godinama nipošto nije minula.

"Stariš li ti uopće", zapitali su se obožavatelji uz brojne pohvale i komplimente koje su ostavili u komentarima. Njena je ljepota bila priznata i izvan tenisa pa je tako bila zaštitno lice brendova poput Fay Bana, Pepsija i File. Reketa se ostavila kad joj je bilo svega 26 godina i pokrenula vlastitu liniju parfema, a 1992. prema njoj je nazvana vrsta cvijeta ruže. Danas živi u Buenos Airesu.

GALERIJA Raskoš u kojoj živi Luka Modrić: Vila s više od 2500 kvadrata i skupi automobili