Dobre vijesti o stanju Michaela Schumachera! 'Ozdravit će i odgovoriti na sva pitanja'

Bivši vozač formule 1 Philippe Streiff (66) izjavama o Michaelu Schumacheru podosta je šokirao te ostavio dojam kao da se Nijemac nikad neće oporaviti. Srećom, riječi brzopletog Francuza opovrgnuli su bivši šef Ferrarija i veliki Schumijev prijatelj Jean Todt te nekadašnji lider F1 Bernie Ecclestone.

- Stanje mu se polako, ali sigurno popravlja. Proveo sam s Corinnom (Schumacherova supruga, op.a.) puno vremena i ona je sjajna žena, vodi cijelu obitelj. Upravo zbog nje i velike posvećenosti liječnika, Michael je uspio preživjeti. Nažalost, s posljedicama - rekao je Todt.

Foto: gtres/Gtres/PIXSELL Michael Schumacher --file--Formula 1 Driver Michael Schumacher (Ferrari) on 24.8.1997 wins the Grand Prize of Belgien on the Podium in Spa-Francorchamps with Ferrari-Team chief Jean Todt.(U244960_017.jpg) Photo: Gtres/PIXSELL

Optimizam širi i Ecclestone.

- Schumacher trenutno nije s nama, ali ozdravit će i odgovoriti na sva pitanja.

Dok se to ne dogodi, nastavit će se neprovjerene glasine i plasiranje izjava ljudi koji nisu detaljno upućeni u stanje sedmerostrukog prvaka F1. Nažalost, to je tako i jer njegova obitelj odbija reći išta konkretno na ovu temu, radije biraju privatnost. Koja zapravo ne postoji zbog naklapanja...