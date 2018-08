Dinamovac bez nastupa za reprezentaciju čak 15 puta skuplji od kapetana Hajduka!

Nakon što je hrvatska reprezentacija gotovo pokorila svijet briljantnim nastupima na Svjetskom prvenstvu, očekivala se zaglušujuća transferna eksplozija Dalićevih izabranika, a danas, u završnici prijelaznoga roka, na papiru stoje samo dvije vrhunske prodaje heroja Rusije: Duje Ćalete-Cara u Marseille za 19 te Filipa Bradarića u Cagliari za pet milijuna eura.

Svi ostali prelasci naših reprezentativaca, poput Marka Pjace ili Matea Kovačića, sveli su se ili na posudbe ili su u pitanju bili isteci ugovora, kao u slučaju Strinića ili Badelja.

Gospodari ‘mercata’

I tako dolazimo do zapravo zapanjujućega podatka: zbroj svih iznosa izlaznih transfera naših reprezentativaca ovoga ljeta manji je od svote (26,5 milijuna eura) koju će Dinamo uprihoditi za trojicu svojih nogometaša, od kojih ni Filip Benković ni Borna Sosa nemaju nijedan nastup za reprezentaciju niti su bili kandidati za SP! Tek je Ante Ćorić, prodan u Romu za šest milijuna eura, upisao četiri nastupa za vatrene, ali nijedan u posljednjih godinu i pol dana, vjerojatno i stoga što nije bio standardan u prvih 11 u Dinamu!

Da bismo bili posve precizni i jasni, ovdje navodimo neslužbene odštetne iznose koje su dogovorili klubovi, one koje koristi i Transfermarkt, i ne ulazimo u drugi, osjetljiviji dio transfera; podjelu kolača između igrača, njihovih zastupnika i klubova koji su ih prodali.

Još jedno Dinamovo transferno ljeto za sjećanje učvrstilo je poziciju maksimirskoga kluba kao nedodirljivoga gospodara nogometnoga “mercata” na ovim prostorima, istodobno nabijajući nove komplekse najvećim suparnicima.

Takva paralela nametnula se sama po sebi, nakon što je posrnuli, grogirani Hajduk upravo zgotovio prodaju svojega donedavnoga kapetana i lidera momčadi Zorana Nižića u ruski Ahmat iz Groznoga za gotovo pa simboličnih milijun eura. Zar je moguće da Dinamov “Big Ben”, koji je za plave igrao u svakoj trećoj utakmici i nema nijedan nastup za vatrene, vrijedi čak 15 puta više od kapetana bijelih s dva nastupa za reprezentaciju!?

– Recite mi, što je to Hajduk predstavljao u europskom nogometu posljednjih godina? – uzvratio nam je protupitanjem poznati nogometni menadžer Predrag Rački pa objasnio:

– Bez obzira na to kakve je Dinamo rezultate postizao u grupnoj fazi Lige prvaka ili Europske lige, on je tamo bio prisutan, njegovi igrači bili su u izlogu. Usto, Dinamo je davao najviše reprezentativaca; Modrić, Ćorluka, Mandžukić, Kovačić, Lovren, Brozović... svi su u vatrene ulazili kao igrači plavih i iz Dinama ostvarivali transfere u najveće klubove. Neki od njih osvajali su Ligu prvaka, igrali u finalima. Sve to Dinamu daje još veću dimenziju.

Hajduk tu onda još dugo neće moći pratiti Dinamov korak?

– Čak ni Rijekin, jer i ona je tri puta bila u grupnoj fazi Europske lige. Hajduk nema jasnu sportsku strategiju; on kupuje brojne strance, potom se nekih od njih preko noći rješava, pa onda odjednom uvode vlastite igrače. Momčad stvaraju zbrda-zdola, bez jasne vizije, i onda izostaju vrhunski sportski i poslovni rezultati – ističe Predrag Rački.

Sve rade planski

Zagrebački nogometni menadžer Danko Đikić poslovao je s Dinamom i zna kakav je njegov modus operandi.

– U Dinamu sve rade planski. Kroz godine stvorili su razgranatu mrežu stručnih suradnika, poput Lončarevića, Jozaka, Šikića... kao i imidž kluba čija škola nezaustavljivo izbacuje talentirane nogometaše. Prekopirali su sistem rada Porta i Ajaxa i čak ih i nadmašili. Igrači koje je Dinamo prodao prepoznati su u Europi kao veliki profesionalci i radnici, bez ijednoga skandala i mrlje u velikim klubovima, a umjesto njih dovodili su iskusne, prekaljene profesionalce, poput Tonela, Pinta, Machada, koji su ne samo donosili kvalitetu nego i pomogli razvoju novih Dinamovih mladih snaga. Takva poslovna politika Dinamu je podigla ugled u Europi i zato na našim prostorima nemaju pravu konkurenciju – kazao nam je Đikić.