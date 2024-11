Dinamo si novi kiks ne smije dopustiti: Evo gdje možete pogledati derbi plavih s Rijekom

Prva od tri supervažne i teške utakmice na redu je danas u Maksimiru kada u goste Dinamu stiže Rijeka, jedina neporažena momčad u ovoj sezoni HNL-a. Doduše, imaju Riječani i puno remija na svom kontu, ali i to im je bilo dovoljno da u ovaj današnji derbi ulaze s bodom više od Bjeličine momčadi. Svi će reći da je Dinamo favorit u tom susretu, ali to ne smije zavarati plavu momčad. Uostalom dobio je Dinamo dovoljno opomena ove sezone, u dva dosadašnja maksimirska derbija s Hajdukom i Osijekom upisao je poraze, a neuspjeh bi u ovom trenutku zacijelo ozbiljno poremetio planove u Maksimirskoj 128. Nije prošlo tako puno vremena od doba kada je Rijeka utakmice Zagrebu gubila i prije negoli je doputovala. I izuzetno uspješni Matjaž Kek suočavao se s tim problemom, pa je i sam znao reći da bi izgubili od Dinama u Maksimiru čim bi krenuli na put. No, to više nije baš tako, sudari ova dva kluba postali su vrlo neizvjesni pa su i zbog toga s pravom dobili epitet derbija.

U posljednjem srazu ova dva kluba koji je odigran na Rujevici bilo je 1:1. Nakon prvih 45 minuta činilo se da je i ta utakmica jednosmjerna ulica, plavi su bili potpuno dominantni, vodili s 1:0 pogotkom Brune Petkovića, da bi u nastavku istrčao neprepoznatljivi Dinamo i još je na kraju sretno izvukao taj bod.

Dinamo je jako oscilirao ove sezone, odigrao je nekoliko sjajnih utakmica, ali je znao i ozbiljno podbaciti i zato u ovom trenutku ima bodovni zaostatak za Hajdukom i Rijekom, pa si novo posrtanje ne smije dopustiti. No neće mu biti lako jer dolazi mu momčad koja jedina nije upisala nijedan jedini poraz u ovoj sezoni HNL-a. Uz to, Rijeka je primila najmanje pogodaka u HNL-u, samo pet puta su Riječani išli po loptu u svoju mrežu, dakle Dinamu dolazi momčad koja ima najbolju obranu lige. A protiv takvih dobrih obrana Dinamo se znao još kako mučiti. K tome, Rijeka je dobra u tranziciji, a to je često znala biti rak-rana Dinamu koji obično napada i ostavlja puno prostora suparniku.

Slično se plavima dogodilo u utakmici s Goricom koju su odigrali puno bolje nego nekoliko prijašnjih utakmica u domaćoj ligi, u kojoj su napadali, ali onda i promašivali da bi ih Gorica kaznila i u tri dolaska pred Zagorčeva vrata dvaput poentirala i uzela bod, koji je na kraju iščupao Dinamo sjajnim pogotkom Mbakua.

Stoga je Bjelica tijekom ove stanke poradio na toj defenzivnoj igri, a ofenzivna je ipak bolja, uostalom Dinamo je momčad koja je ove sezone postigla najviše pogodaka u dosadašnjih 13 kola, 30 puta su matirali suparničke vratare, u prosjeku zabijaju 2,3 pogotka po utakmici. Međutim zabrinjavajuće je što su plavi primili 17 pogodaka (1,3 po utakmici).

U međusobnim susretima od rujna 2022. godine Dinamo u Maksimiru nije slavio nad Rijekom s više od jednog pogotka razlike, tada je bilo 3:1, a sve nakon toga bilo je u Maksimiru rezultatski 'na knap'. Plavi su dvaput slavili s po 1:0, jednom 2:1, a u Kupu je u prvoj utakmici finala u Maksimiru bilo 0:0.

Prema SofaScoreu, prosječna ocjena igrača Dinama u ovoj sezoni HNL-a je 7,0, a Rijeke 6,95, dakle, to je sve tu negdje. Ipak, kad utakmica danas počne, sve to neće biti važno. Prednost plavih svakako su domaći travnjak i navijači, a nedostatak što Bjelica nije imao puno igrača zbog reprezentacije, a plavi nakon te stanke obično ne igraju dobro. Prednost je Rijeke što je Đalović mogao mirno spremati momčad za ovaj sraz. No, i prema SofaScoreu plavi su favoriti s 56 posto izgleda za pobjedu, dok Rijeka za slavlje ima 18 posto šanse.

Dvoboj Dinama i Rijeke na rasporedu je od 17.45 sati na programu MAXSport 1.