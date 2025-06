Dinamo kreće po novog Mandžukića? Golovima je oduševio Europu, sad ga želi i Boban

U Dinamovoj igračkoj križaljci ovih se dana pojavilo još jedno novo ime. Naime, jedna od napadačkih opcija koju razmatraju u maksimirskim uredima je i Patrik Mijić. Riječ je o 26-godišnjaku iz Slavonskog Broda koji je prošle sezone u dresu Hartberga briljirao u austrijskom prvenstvu. Tamo je u 39 utakmica u prvenstvu i kupu postigao 18 pogodaka, uz sedam asistencija. Vrijedi spomenuti da je lani s Hartbergom igrao i finale kupa. Kada se tome doda i prethodna polusezona u Rogaškoj, Mijić je u tom razdoblju ukupno postigao 32 pogotka. U vrlo kratkom roku, tržišna mu je cijena narasla na milijun eura i postao je zanimljiv brojnim klubovima.

Peti napadač u Europi

Zgodno zvuči podatak da je Mijić, uz Marina Jurinu iz MTK, bio peti među najboljim hrvatskim strijelcima u europskim ligama prošle sezone s 13 postignutih prvenstvenih pogodaka. Iza Ante Budimira u Osasuni (21), Mihaela Mlinarića u Veležu (19), Franje Ivanovića u Union Saint-Galloiseu (16) i Darija Vizingera u Muri (14)...

Mijić je već bio u Dinamu, igrao je za B momčad 2021. kada bio jedan od važnijih igrača koji su pod Ivanom Prelecom na kraju izborili ostanak u ligi. Zanimljivo, u drugu momčad Dinama, koji je tada bio posljednji na ljestvici, stigao je iz Međimurja koje je, na polusezoni, preuzeo sadašnji trener plavih Mario Kovačević. S Mijićem je u momčadi tada bio i Martin Baturina. Ne bi bio prvi hrvatski igrač koji se, kroz niželigaše, poput Oriolika, Međimurja, Sesveta, Rogaške u Sloveniji, Dornbirn u Austriji, Vion u Slovačkoj... okolnim putem probio do svjetala ozbiljne nogometne pozornice. Jer jasno je da neki igrači eksplodiraju prije, dok drugi sazrijevaju poslije.

Projekcija u Dinamu je sljedeća. Nagađa se da bi Sandro Kulenović mogao otići i za njega već postoje ponude. Glavna želja i dalje je Dion Drena Beljo, koji bi bio prvi, a Ramon Mierez drugi Dinamov napadač. U takvim okolnostima, Mijićev dolazak u Maksimir, u statusu trećeg napadača, posve je realan.

Nazvali smo Mijića, koji je trenutačno na pripremama s Hartbergom, dok u Dinamu razmatraju opciju njegova angažmana...

– Presretan sam i ponosan što me spominju u kontekstu Dinama. Prelijep je osjećaj kada te povezuju s klubom za koji navijaš. Bespredmetno je govoriti da bi to bilo ispunjenje svih mojih dječačkih snova. Očito sam u Austriji odigrao jako dobru sezonu, valjda je to glavni razlog. Nema službenog kontakta, ali velika mi je čast i sama pomisao da o meni možda razmišlja, ako je to istina, i legenda poput Zvonimira Bobana. Možda jednom i zaigram za Dinamo – uz smijeh kaže Mijić.

Prisjetio se te polusezone u Dinamu B, 2021. godine.

– Bilo mi je to prelijepo razdoblje. Borili smo se za ostanak, a Dinamo nije imao napadača. Kada je došao poziv, nisam se dvoumio ni sekunde, iako sam znao da dolazim na samo šest mjeseci. Igrali su Crnac, Janković, Šaranić... Bili su možda malo premladi za tu razinu. Doveo me Ivan Prelec kojega je poslije zamijenio Igor Cvitanović.

Mijić se u tom trenutku mimoišao s Marijem Kovačevićem.

– Kada sam ja otišao, on je preuzeo momčad Međimurja. Čak smo i razgovarali o mom ostanku, no nisam se više vidio u Međimurju. Jer, kada sam čuo da me želi Dinamo, nisam mogao odbiti tu ponudu.

Što je bio glavni okidač vaše igračke eksplozije u Austriji?

Uvijek okolnim putem

– Oduvijek sam imao okolni, teži put. Uvijek sam se borio, a na kraju bi dobro ispalo. Eksplodirao sam u Sloveniji, klub je bio na rubu ispadanja. Slučajno sam bio slobodan igrač i pružila mi se prilika za odlazak u Austriju. Otišao sam u Hartberg, iako sam imao i financijski boljih ponuda. Odgovara mi taj stil nogometa, ugodno se osjećam. Hartberg je malo mjesto, u prvu ligu su ušli prije sedam godina. Ovo je razvojna priča, stvaraju mlade igrače i prodaju ih. Šteta što nismo osvojili kup. Možda ove godine osvojim trofej.

Ako ne dođete u Dinamo?

– Pa, može i s Dinamom – smije se Mijić i nastavlja:

– U klubu znaju da želim napraviti iskorak, pruži li se prilika. Imam ugovor još dvije godine.

Za Mijića kažu da je napadač s dobrim osjećajem za pogodak i suradnju, borben je i zna napasti dubinu, s igrom u oba smjera.

– Dosta su mi puta kazali da sam sličan svom sugrađaninu Mariju Mandžukiću. No volim gledati Messija i napadački uzor mi je Cavani. Bilo bi lijepo kada bi još jedan Brođanin zaigrao u dresu Dinama – smije se Mijić.