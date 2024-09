Dinamo i ovih 11 Hrvata ove sezone igra u Ligi prvaka. Kovačić lovi povijesno dostignuće

Ne računajući igrače u domaćem predstavniku Dinamu, u novoj Ligi prvaka ove će sezone zaigrati 11 hrvatskih nogometaša. U smislu inozemnih klubova identična je to brojka kao što je bila i prošle sezone. Međutim, od pretprošle sezone u odnosu na prošlu ubilježen je veliki pad. I tad je u Ligi prvaka nastupao Dinamo, ali i bez dovođenja zagrebačkog kluba u računicu brojka Hrvata u Ligi prvaka bila je na čak 23. Iako Hrvatska ima određene pojedince u najjačim svjetskim klubovima, u nešto širem kontekstu ove su brojke vrlo dobar opći indikator kvalitete klubova u kojima hrvatski nogometaši igraju.

Bez obzira na manju brojnost Hrvata u najprestižnijem klupskom nogometnom natjecanju, uspješnost je na nevjerojatno visokoj razini. Posljednjih su godina brojni svjetski mediji, a i općenito ljubitelji nogometa, oduševljeni činjenicom da Hrvatska gotovo uvijek iznjedri osvajača Lige prvaka. Od zadnjih 13 sezona Lige prvaka u njih 12 barem je jedan od osvajača bio Hrvat, a i u sezoni u kojoj to nije bio slučaj Hrvatska je imala predstavnika u finalu (Marcelo Brozović u dresu Intera u sezoni 2022./2023.).

12 osvajača u 13 godina

Budući da su po kladionicama glavna dva favorita za osvajanje naslova klubovi koji su ujedno i dva najrecentnija osvajača natjecanja, Manchester City i Real Madrid, Hrvatska i ove sezone ima dobre šanse ponovno iznjedriti osvajača Lige prvaka. Neuništivi kapetan hrvatske reprezentacije i kapetan Reala Luka Modrić najtrofejniji je igrač u povijesti ovog natjecanja. Kad pod jedan nazivnik svedemo Ligu prvaka i ondašnji Europski kup, Modrić je na diobi prvog mjesta sa šest osvojenih naslova sa suigračem Danijem Carvajalom te Realovom legendom iz daleke prošlosti Franciscom 'Pacom' Gentom.

Na diobi desetog mjesta te vječne ljestvice nalazi se veznjak Manchester Cityja Mateo Kovačić, u čijem životopisu stoje četiri osvojena naslova. Kovačić je triput podizao trofej s Real Madridom, a jednom s Chelseajem. Ako mu ove sezone to pođe za rukom u dresu Cityja, Mateo će se pridružiti legendarnom Nizozemcu Clarenceu Seedorfu, zasad jedinom igraču u povijesti koji je osvojio Ligu prvaka s tri različita kluba (Ajax, Real Madrid i Milan). Bilo bi to uistinu lijepo i važno ostvarenje za Matea. S druge strane, na svoj prvi trofej u Ligi prvaka čeka Mateov suigrač iz Cityja Joško Gvardiol koji je više puta izjavio da mu je san u karijeri "barem jednom osvojiti Ligu prvaka". Podsjetimo, Modrić je prošle sezone s Realom došao do samog kraja osvojivši taj povijesni šesti trofej, dok su Kovačić i Gvardiol sa Cityjem dogurali do četvrtfinala, gdje ih je eliminirao upravo Real.

Četiri hrvatska debitanta

Osim Modrića, Kovačića i Gvardiola, jedini Hrvat koji će ove sezone igrati u Ligi prvaka, a da je u njoj igrao i prošle, ofenzivni je veznjak Feyenoorda Luka Ivanušec. Nizozemski klub svoj je put prošle sezone završio u grupnoj fazi trećim mjestom, u skupini u kojoj su još bili Atletico Madrid, Lazio i Celtic. Preostalih sedam Hrvata koji će nastupati u ovoj sezoni prošle sezone nije igralo u Ligi prvaka. Trojica od njih, pak, već imaju iskustvo igranja u prestižnom turniru. Atalantin Mario Pašalić skupio je 25 nastupa igrajući za Atalantu i Spartak Moskvu, Bayernov Josip Stanišić s bavarskim divom skupio je deset nastupa, dok je Bolognin veznjak Nikola Moro skupio šest nastupa u Ligi prvaka igrajući za Dinamo.

Preostaju nam tako četiri igrača koji će prvi put u svojim karijerama s terena čuti himnu Lige prvaka i igrati u natjecanju koje je san snova za svakog nogometaša. Morin suigrač iz Bologne, reprezentativni stoper Martin Erlić u momčadima poput Sassuola dosad nije imao priliku igrati na takvoj razini, a kao očekivani prvotimac Bologne gotovo će sigurno upisati minute. Prve minute sigurno očekuju i Marka Tolića, veznjaka koji je čudesnom predstavom protiv danskog Midtjyllanda i gurnuo Slovan iz Bratislave u glavnu fazu natjecanja te je ključan igrač momčadi. Posudbama su si mjesto i minutažu u Ligi prvaka osigurali i 24-godišnji veznjak Bartol Franjić, koji je iz Wolfsburga otišao na posudbu u Šahtar, ali i mladi 19-godišnji kreativac Lovro Zvonarek koji je u želji za minutažom iz Bayerna otišao na posudbu u Sturm iz Graza.