Dinamo ga kupio za 700.000 eura pa poslao kod konkurencije. Zvuči čudno, no ima logike

Dinamo je obavio svoj jako važan posao, od Lokomotive je otkupio Nikolu Čavlinu, 22-godišnjeg vratara. Plavi su imali pravo otkupa za 700.000 eura, to su iskoristili i doveli ga u Maksimir, u kojem je bio na pripremama prve momčadi i radio i s Dominikom Livakovićem. No Čavlina je odmah proslijeđen u Osijek, u kojem će godinu dana biti na posudbi.

Na prvu to zvuči čudno, ali zapravo je potpuno logično. Čavlina je mlad vratar i sigurno je da kao takav ne smije sjediti na klupi i gubiti vrijeme i formu, on jednostavno mora braniti. U Dinamu su procijenili da je za Čavlinu, koji je odlično branio u Lokomotivi, najbolje da napravi novi korak u svojoj karijeri i ode u jaču momčad u kojoj su drukčiji zahtjevi, a procijenili su da je Osijek idealna sredina za to.

I tata je savjetovao Osijek

Plavi su sve brzo dogovorili sa sportskim direktorom Osijeka Joseom Botom i mladi vratar već je predstavljen u dresu osječkog prvoligaša.

– Posebno sam zahvalan sportskom direktoru Boti na ukazanom povjerenju. Izrazio je veliku želju da me dovede u Osijek, razgovarali smo dosta o svemu i na meni je bilo jedino da kažem da pristajem. Da, brzo sam se i rado odlučio za tu opciju – rekao je na predstavljanju u Osijeku Čavlina.

Zanimljivo, Nikolin otac Silvije Čavlina radio je kao trener vratara u Osijeku, dok su treneri bili Nenad Bjelica, Ivica Kulešević i Rene Poms, i mogao je savjetovati sina o tom novom nogometnom koraku.

– Presretan sam što sam došao u Osijek jer mi je i otac više puta govorio sve najbolje o klubu i ljudima koji u njemu rade. Sada je na meni da pokažem zašto sam ovdje i zašto je direktorov izbor pao na mene. Sigurno svi zajedno želimo ove sezone ostvariti što veći uspjeh. Osobno ću za ovaj klub davati sve od sebe, pružiti svoj maksimum, kao što sam to činio i do sada u prethodnim klubovima i mislim da neće biti nikakvih problema. Ne sumnjam da ćemo imati što reći i pružiti na terenu i na domaćoj i na inozemnoj sceni – dodao je mladi Čavlina.

Tako je ovaj nadareni mladić krenuo koracima kojima su išli i njegovi brojni prethodnici u Dinamu, i oni su imali u Maksimiru vratare koji su čvrsto držali "jedinice" i odlazili na posudbe kako bi branili i skupljali iskustvo, jer za vratare je puno teže ako ne brane, igrači u polju to ipak lakše odrađuju iako je i tim igračima pametno otići na posudbe ako već odmah nisu u prvom planu prve momčadi. Tako je Tomislav Butina odlazio na posudbe u Karlovac, Samobor i Slaven Belupo, a znamo da je poslije bio prvi čuvar Dinamove mreže, da je napravio sjajan transfer i postao vratar reprezentacije.

I današnji prvi vratar reprezentacije iskusio je posudbu, doduše nešto lakšu za prilagodbu. Naime, njega je Dinamo kupio od danas posrnulog Zagreba, ali i ostavio da brani tamo procjenjujući da je to za njega bolje nego da grije klupu u Maksimiru, a znamo u kakvog je vratara svjetske klase Livaković izrastao.

Ako se Livaković već nije morao puno seljakati, današnji je prvi čuvar plave mreže Ivan Nevistić imao puno promjena sredina. Kao klinac iz Đakova se preselio u Osijek, pa onda u Rijeku i potom odlazio na posudbe, dvaput je iz Rijeke odlazio na posudbu u Varaždin, bio je posuđen i Muri. Potom ga je 2021. od Rijeke kupio Dinamo, ali i ostavio ga na posudbi u Rijeci da još brani, da bi u sljedećoj sezoni bio posuđen Lokomotivi. Dugo je u Dinamu čekao svoju priliku, Livaković je bio nesporan, a kad je Livi i otišao, borio se sa Zagorcem za poziciju prvog vratara i sad je izuzetno važna karika Dinama.

Dolazi vratar Parisa

Još je dosta vratara Dinama odlazilo na posudbe, spomenut ćemo samo neke od njih. Nažalost pokojni Ivan Turina išao je braniti u Croatiju Sesvete, Kamen Ingrad i Osijek, Ivan Kelava iz Dinama je išao u Lokomotivu, Oliver Zelenika u Rudeš i Lokomotivu...

Jasno je da u novoj sezoni Čavlina ne bi imao veliku minutažu pored Nevistića, koji je produljio ugovor s plavima, možda bi dobio pokoju kup utakmicu, a to je apsolutno nedovoljno. No Dinamo planira dovesti još jednog vratara, uz spomenutog Ivana Nevistića, na klupi ima pouzdanog i iskusnog Danijela Zagorca (37). Faris Krkalić zacijelo će nekamo na posudbu, a plavi planiraju dovesti još jednog iskusnog vratara koji se neće buniti protiv sjedenja na klupi, a opet može odmah uskočiti bude li potrebe. Koliko znamo, izbor je pao na 29-godišnjeg Ivana Filipovića, kojem istječe ugovor s klubom Paris FC, francuskim drugoligašem u kojem je igrao i Maxime Bernauer. Filipović je za Paris branio u 37 utakmica, a prije toga čuvao je vrata Cibalije, Lokomotive, Sesveta i Slaven Belupa (85 utakmica za koprivničku momčad) prije negoli je 2021. godine otišao u Paris.

