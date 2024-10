Dijelio se video na kojem je snimljen najskuplji igrač Hajduka, Gattuso ga odmah izbacio iz momčadi

Najskuplji igrač Hajduka Rokas Pukštas (20) koji prema Transfermarktu vrijedi osam milijuna eura jučer nije bio ni u konkurenciji za utakmicu sa Šibenikom na Poljudu (4:0). Što se dogodilo objasnio je trener Gennaro Gattuso nakon susreta.

- Jučer je kolao video na kojem on trenira u blizini Splita. Mlad je, radi greške. Sutra je novi dan. Pukštas je platio kaznu, iskreno je primio pogrešku, shvatio što je napravio. Nije išao krasti, išao je trenirati, ali moje pravilo je da se to ne radi dan prije utakmice. Mladi u modernom nogometu najčešće imaju privatnog trenera, to je veliki problem. Ne znam zašto se to događa, tko radi pritisak na njih. Ne mogu kontrolirati sve te procese i onda se dogode problemi s ozljedama - objasnio je Gattuso zašto ga je izostavio iz momčadi.

To znači da je Pukštas samo jednu utakmicu bio na hlađenju i Gattuso mu je ovim potezom poslao jasnu poruku da ne može samostalno trenirati dan uoči utakmice.

A ovu je situaciju za HTV komentirao bivši nogometaš Vedran Ješe.

- To je jedino normalno. Nije mi normalno da neki igrač radi trening prije utakmice. I da ne igraš u prvih 11, može se netko ozlijediti u prvoj minuti, pa ti uđeš, a ti si dan prije odradio trening nakon što si ga odradio i s ekipom. Pokazao je Gattuso da je gazda u svlačionici i da nitko nije iznad ekipe. Ne čudi me, žao mi je Rokasa što se malo pogubio i da nadam se da će se vratiti u ritam od prošle sezone - rekao je Ješe.