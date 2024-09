'Da su meni zviždali u Areni kao Divcu, uhvatio bih se za međunožje! Gdje je sad ono - jednom braća?'

Iako se radilo o minornom incidentu u kojem je zapravo publika u zagrebačkoj Areni zviždala onom jednom čovjeku koji je nešto govorio na račun Vlade Divca, sve se na njegovom predstavljanju pretvorilo u malu neugodnost. Čak je i Aleksandar Petrović u jednom trenutku ustao i gestom zamolio publiku da stanu. Sve se to dogodilo na grandioznoj večeri u čast Dražena Petrovića, za vrijeme memorijalne utakmice u kojoj je aktualna hrvatska reprezentacija igrala protiv selekcije ponajboljih igrača iz europskih klubova.

Dio tog spektakla bio je i legendarni Zoran Moka Slavnić, jedan od bivših Draženovih trenera, zapravo prvi koji ga je u Šibenci otkrio dok je Dražen imao tek 15 godina. Slavniću je zasmetalo to što je za vrijeme predstavljanja Vlade Divca, nekadašnjeg Draženovog suigrača iz redova jugoslavenske reprezentacije dio publike zviždao. Iako, već smo naveli, radilo se zapravo o reakciji publike na istup šačice ljudi...

FOTO Arena se naklonila Draženu, legende uveličale spektakl o kojem će se pričati

- Samo njemu su zviždali! Gdje je onda to "Jednom braća", iz onog filma... Bit će da to nije baš tako bilo. Ako su njih dvojica braća... Divac je posljednji kojem bi trebali zviždati. Puna dvorana je bila, meni se to nije svidjelo... Da su meni to napravili reagirao bih hvatajući se za međunožje... To zviždanje je jedna mala sjenka na čitav događaj - rekao je Slavnić u intervjuu za Kurir.

Osim toga, Slavnić nije imao zamjerki ni na što, a otkrio je da je i on trebao reći nekoliko riječi.

- Show se mogao vidjeti na TV-u. Motiv za okupljanje bio je Dražen i viđeno je mnogo emocija. Hologram gdje on priča... Pa, to je bio krešendo... Draženova i Acina majka Biserka, koja mene cijeni i voli... Uh, baš jake emocije... Mnogo emotivnih sudara... Bio sam počašćen što sam bio dio cijele priče. Trebao sam dvaput govoriti, Aco me molio, ali nisam želio. Rekao sam neka to učini Vlade Đurović koji ionako govori da je Dražen njegov, iako je došao tri godine nakon mene pa mu se danas svi smiju. Ovo nisu stvari za zezanje - dodao je Slavnić.

Ponosan je na svoj odnos s Draženom i obitelji Petrović.

- Mnogi su se kitili oko Dražena... Mnogi to i danas rade... Mogu samo reći da neki u rudniku provedu 20 godina tražeći dijamant, a ja sam ga našao iz prve u Šibeniku. Plus Đorđevića, Kukoča i Rađu... Inače, imao sam jedan prijedlog za događaj u Zagrebu, da se održi minuta šutnje za veliku petorku - Ćosića, Skansija, Šolmana, Tvrdića i Novosela. Žao mi je da se to nije dogodilo, ali nikom ne zamjeram - zaključio je u intervjuu.