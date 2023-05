Ćorić se danas s Grkom bori za polufinale Rima

Nakon što je u trećem kolu eliminirao drugog tenisača svijeta i prvog favorita turnira Španjolca Carlosa Alcaraza, o 23-godišnjem mađarskom kvalifikantu Fabianu Marozsanu, inače 135. igraču s ATP liste, govorilo se kao o najugodnijem iznenađenju rimskog Mastersa. Može on to i ostati, ali Borna Ćorić nije dopustio novi Mađarev uzlet. Iako je izgubio prvi set, naš je tenisač sa 3:6, 6:4, 6:3 nadjačao Marozsana u osmini finala i prvi put u karijeri stigao je do četvrtfinala na tom turniru.

U dvoboju koji je završio debelo iza ponoći (potrajao je dva sata i 10 minuta), Borna je polako lomio suparnika, iako nije sve išlo pravocrtno. Marozsan je u drugom setu imao dvije vezane lopte za vodstvo od 4:2, ali naš je tenisač ostao čvrst i pun samopouzdanja te je uspio stići do potpunog preokreta. Pogodio je devet asova, uza 64 posto pogođenog prvog servisa, te iskoristio obje prilike za obrat (Marozsan jednu od šest).

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Ćoriću je to bila sedma pobjeda u osam posljednjih utakmica, a sljedeći izazov zove se Stefanos Tsitsipas, peti tenisač svijeta (u osmini finala je izbacio Lorenza Musettija), s kojim će se dečko sa Savice u četvrtak boriti za polufinale. Zagrepčanin stoji bolje u međusobnim dvobojima (3-2), pa izgledi za produžetak pobjedonosnog niza nisu mali. Ta bi pobjeda i plasman u polufinale Borni donijeli i prvi opipljiviji napredak na ATP listi, sa 16. bi se pomaknuo na 13. mjesto, što je samo pozicija iza njegova najboljeg plasmana – 12. mjesta iz studenoga 2018. godine.

U četvrtfinale je, ali na jednom manjem turniru, ušao i drugi Borna – Gojo. On je na ATP Challengeru u Tunisu (80.000 USD) u osmini finala projurio pokraj Japanca Rija Noguchija (206.) uza svega tri izgubljena gema – 6:2, 6:1. Gojo se ovom pobjedom vratio na 102. mjesto ATP liste, što mu je i najbolji plasman dosad. Top 100 mu je na dlanu.

VIDEO: Bišćan: Teško je zamisliti da ćemo morati bez Ivanušeca i Livakovića