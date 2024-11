Cijene ulaznica za Miočićevu borbu otišle u nebo. Za najbolje mjesto možete kupiti dobar automobil

Stigao je i taj dan. "Judgment day", rekli bi Amerikanci. Dan istine za najvećega UFC-ova teškaša svih vremena (Stipe Miočić), ali i za najvećeg MMA borca svih vremena po mišljenju Dane Whitea, predsjednika UFC-a. Čije će nasljeđe biti veće?

Tko je bolji, tko će dalje u život s blistavim dodatkom već ionako gigantskim karijerama, odlučit će njih dvojica između sebe, u noći na nedjelju, pod svodom krcatog i rasprodanog Madison Square Gardena.

Prizorište tog epskog okršaja zapravo je i najpoznatija svjetska dvorana, istinska sportska meka, prepuna bogate sportske povijesti, pod čijim su se krovom borili najveći boksači svih vremena poput Joea Louisa, Rockyja Marciana, Muhammada Alija, Joea Fraziera, Evandera Holyfielda, Lennoxa Lewisa...

Najskuplja ulaznica 14.758 USD

Dakako, u međuvremenu ovdje su nastupali i najveći asovi slobodne borbe poput Fjodora Jemjeljanjenka, Conora McGregora, Daniela Cormiera pa je red da se u "knjigu utisaka" upišu i junaci noćašnjeg okršaja.

Njihova borba izazvala je ogromno zanimanje pa su ulaznice išle po prilično nepopularnim cijenama, pri čemu je ona prosječna, prema izračunu portala SportCasting, bila 1927 USD. Na startu prodaje najjeftinije su bile 384 USD, a one za razinu ringa 1659 USD, no kako je vrijeme odmicalo, cijene su rasle pa su u službenoj preprodaji preko za to ovlaštenih portala dan prije borbe najjeftinije bile 1216 USD.

Dva dana prije borbe sreli smo dvojicu Stipinih navijača pristiglih iz Hrvatske, koji su nam otkrili da su svoje ulaznice platili 900 dolara. A to su džudaši Tomislav Marijanović i Josip Tenžera, koji su iz grada podno Marjana ponijeli poseban poklon za Miočića. Poslao mu ga je Ivan Rakitić, koji je potpisan Hajdukov dres dao tenisaču Mati Paviću, a ovaj ga je proslijedio Tomi Marijanoviću, olimpijcu iz Rija, a danas treneru braće Kumrić.

Od poznatih hrvatskih sportaša koji će doći bodriti Miočića tu je i NBA košarkaš Bojan Bogdanović, igrač Brooklyn Netsa, a u jednoj od loža Madison Square Gardena bit će još dvojica bivših hrvatskih olimpijaca – tenisač Mario Ančić i veslač Ante Kušurin – čija je investicijska tvrtka (One Equity Partners) odlučila počastiti svoje poslovne partnere odlaskom na ovaj borilački spektakl.

Dakako, bit će ovdje i dosta američkih Hrvata, onih koji su si mogli priuštiti ulaznice, među kojima one najskuplje dosežu cijenu od 14.758 dolara. A to je valjda, da se malo našalimo, da prije izlaska u kavez budete u svlačionici s borcima i da im iz prvog reda vičete "u boj, u boj, za narod svoj".

Takvo što bi vjerojatno podviknuo i hrvatski veleposlanik u SAD-u Pjer Šimunović, inače boksački rekreativac, no on nije uspio nabaviti rangu odgovarajući kontingent karata pa će Miočića bodriti iz svoje rezidencije u Washingtonu. Za koga će navijati novoizabrani američki predsjednik Donald Trump (koji će na dužnost stupiti tek u siječnju), zasad nije poznato, a njegov najdraži MMA borac Bo Nickal izjavio je da mu je rekao da će nazočiti ovom spektaklu. Osim što je poklonik slobodne borbe, Trump je i prijatelj s predsjednikom UFC-a Danom Whiteom, koji se angažirao i u njegovoj kampanji.

Kao i obično kada je u pitanju najavna UFC-ova presica, i ova posvećena borbi Stipe Miočića i Jona Jonesa bila je svojevrstan šou. Njega su u teatru Madison Square Gardena napravili i navijači koji su ušli bez plaćanja ulaznice, a mahom su bili na Jonesovoj strani.

On je i začinio sučeljavanje boraca odbivši se rukovati. Miočićeva ruka otišla je u prazno jer mu Jones zamjera što ga je nazvao "kučkom", za što se njegov suparnik u ovoj prilici ispričao, no ni to nije pomoglo.

– Ja sam njemu iskazivao poštovanje jer svi mi poštujemo one koji prvi reagiraju u teškim situacijama kao što su policajci, vatrogasci... No s obzirom na to kako me je nazvao, ovo je postalo vrlo osobno. Kazao je da ga njegova djeca neće gledati kao seronju i to je bio izravan napad na mene i moju obitelj, a mene je nazvao "kučkom". Sada to moje poštovanje više nije kakvo je bilo.

Newyorški vatrogasci za Stipu

Stipe, koji u pravilu ne poseže za "trash talkom", na to je reagirao ovako:

– Borbe su uvijek osobne. Ovog časa meni je najvažnije da sam dobio kacigu newyorških vatrogasaca jer to su pravi junaci.

A kada je to izrekao, američki Hrvat doživio je jedine ovacije te večeri. Sve ostale reakcije publike išle su u prilog borcu kojeg je i predsjednik UFC-a Dana White nazvao najvećim. A takva je bila i reakcija u prigodi sučeljavanja kada je, odbivši se rukovati, Jones poručio Stipi:

– Više nikad nemoj spominjati moju djecu.

Stipe je pak na to kazao:

– Uopće se ne sjećam da sam rekao da moja djeca mene neće gledati kao seronju, a i da sam to izgovorio, to nije išlo na njegov račun. A kada sam rekao: "Hajde, kučko, dođi", on je već prilično isprozivao mene odlučivši da će mi isprašiti tur. Ispričavam se što sam branio samog sebe.

Najsnažniju reakciju večeri izazvala je pak izjava predsjednika UFC-a Dane Whitea, koji je ovako odgovorio na pitanje bi li se pobjednik ove borbe trebao sučeliti s uspinjućim teškašem Tomom Aspinallom.

– Pobjednik će se svakako boriti s Aspinallom. Ako se Jon bude i dalje htio boriti, s pozicije jednog od šefova, morat će se boriti s Aspinallom. S obzirom na to da je on bio taj koji je isticao ime Perreire, prvaka srednje i poluteške kategorije, kao sljedećeg protivnika, Jones se suzdržao od komentara.

– Moj je komentar da ništa neću reći.