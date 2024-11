VIDEO Miočić ima novu tetovažu! Pogledajte kako je pokazao hrvatski ponos

Najuspješniji UFC-ov teškaš svih vremena Stipe Miočić, borit će se 17. studenog za pojas protiv aktualnog šampiona i jednog od najboljih MMA boraca u povijesti Jona Jonesa. Borba će biti glavno događanje UFC-ovog eventa pod brojem 309, a održat će se u slavnome Madison Square Gardenu. Na rasporedu bi trebala biti oko šest ujutro. Kako je možete pratiti uživo pročitajte OVDJE. Razne zanimljive stvari oko dvojice boraca događaju se već danima.

Na vaganju su obožavatelji primijetili novu tetovažu na Miočićevom lijevom ramenu. Na njoj je moguće razabrati šahovnicu. Napravljena je još prošle godine, no kako ga u oktogonu nije bilo od meča s Francisom Ngannouom, velik dio obožavatelja nije je imao prilike vidjeti. Miočiću je otac iz Rtine, a majka iz Cetingrada. Često iskazuje svoje hrvatsko podrijetlo, a na stopalu već ima tetovažu s hrvatskim grbom. Također, hrvatski grb bit će na Miočićevom dresu za borbu, fotografije i snimku kojega možete pogledati OVDJE.

"Obožavam Hrvatsku, najbolja zemlja na svijetu. Posljednji sam puta tamo bio 2019. godine", rekao je Stipe Miočić na press konferenciji prije borbe te dodao kako Hrvatsku namjerava ponovo posjetiti sa svojom obitelji. "Hvala svima na podršci. Puno mi znači", poručio je Miočić hrvatskim obožavateljima koji će ga podupirati u borbi protiv Jona Jonesa.

Na vaganju on Jones susret dvojice boraca odbivši se rukovati. Miočićeva ruka je otišla u prazno jer mu Jones zamjera što ga je nazvao "kučkom" za što se njegov suparnik, u ovoj prilici, ispričao no ni to nije pomoglo. "Ja sam njemu iskazivao poštovanje jer svi mi poštujemo one koji prvi reagiraju u teškim situacijama kao što su policajci, vatrogasci... No, s obzirom na to kako me je nazvao ovo je postalo vrlo osobno. A kazao je da ga njegova djeca njega neće gledati kao seronju i to je bio izravan napad na mene i moju obitelj, a mene je nazvao 'kučkom'. Sada to moje poštovanje više nije kakvo je bilo", objasnio je Jones.