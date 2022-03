Chelsea deklasirao Burnley, Liveprool svladao West Ham

Nogometaši Liverpoola s minimalnih su 1-0 svladali West Ham United u 28. kolu engleske Premier lige i tako došli do sedme uzastopne pobjede u ovom natjecanju. Jedini pogodak na uzbudljivoj i kvalitetnoj utakmici postigao je Sadio Mane u 27. minuti.

Hrvatski reprezentativac Nikola Vlašić bio je u početnoj postavi gostiju i igrao je do 61. minute. U 39. minuti je bio u dobroj prilici, šutirao iz kaznenog prostora, ali su njegov udarac blokirali igrači LIverpoola.

Vodeći Manchester City ima 66 bodova, a Liverpool sada zaostaje samo tri boda. Chelsea je treći sa 53 boda. Nakon prvog poraza u posljednjih pet ligaških utakmica West Ham je ostao na petom mjestu sa 45 bodova.

Foto: Phil Noble/REUTERS Soccer Football - Premier League - Liverpool v West Ham United - Anfield, Liverpool, Britain - March 5, 2022 West Ham United's Michail Antonio in action with Liverpool's Ibrahima Konate and Virgil van Dijk REUTERS/Phil Noble EDITORIAL USE ONLY. No use with unauthorized audio, video, data, fixture lists, club/league logos or 'live' services. Online in-match use limited to 75 images, no video emulation. No use in betting, games or single club /league/player publications. Please contact your account representative for further details. Photo: Phil Noble/REUTERS

Chelsea je kao gost svladao Burnley sa 4-0, a istim rezultatom je Aston Villa pred svojim navijačima pobijedila Southampton u utakmicama 28. kola engleske Premier lige. Nakon blijedog prvog poluvremena James je doveo Chelsea u vodstvo kod Burnleyja u 47. minuti, uslijedila su dva pogotka Kaija Havertza (52, 55), a pobjedu je zapečatio Pulisic (69). Mateo Kovačić je za goste igrao od 70. minute.

Aston Villa je na poluvremenu već vodila 2-0 golovima Watkinsa (9) i Luiza (44). Na početku drugog dijela mrežu Southamptona još su zatresli Coutinho (52) i Ings (54). Važnu domaću pobjedu u borbi za opstanak ostvario je Newcastle koji je sa 2-1 bio bolji od Brightona. Fraser (12) i Schar (14) su donijeli dva gola prednosti "svrakama", a Dunk (55) je uspio samo smanjiti.

Brentford je, pak, profitirao na gostovanju kod Norwicha. Gosti su slavili sa 3-1, a 'hat-trick' je postigao Ivan Toney (32, 52-11m, 57-11m) s time da su druga dva pogotka pala iz kaznenih udaraca. Pukki (90+2) je postigao utješni gol za Norwich koji je sa samo 17 bodova na začelju i sve bliži povratku u Championship.

Mateta (19) i Zaha (34-11m) donijeli su pobjedu Crystal Palaceu na gostovanju kod Wolverhamptona.

Nogometaši Leicester Cityja svladali su Leeds United sa 1-0 (0-0) u prvoj utakmici subotnjeg programa. Pobjedu "lisicama" donio je Harvey Barnes pogotkom u 67. minuti.

