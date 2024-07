Červar komentirao poraz od Francuske: 'Hrvatska nikad nije autsajder. Čudno mi je što se priča'

Rukometaši Hrvatske izgubili su od Francuske u Chartresu (26:31), u posljednjoj pripremnoj utakmici uoči početka olimpijskog turnira. To je bila druga prijateljska utakmica koju smo odigrali uoči Pariza, a u prvoj smo pobijedili Egipat u Varaždinu i to sa sedam pogodaka razlike.

Nije dobro da smo autsajderi

– Bez obzira na rezultat i poraz, treba se znati da je ovo samo prijateljska utakmica. Treba gledati pozitivno prema olimpijskom turniru i ne treba sad nešto čačkati. Bit će sigurno vremena za analize. Ono što me čudi jest činjenica da smo prvi put napustili mjesto priprema i otišli tako daleko igrati utakmicu. Izgubili smo najmanje dva dana bez obzira na to što se u Francusku išlo čarter-letom. Izbornik Sigurðsson sigurno ima svoju ideju i viziju kako ćemo igrati u Parizu i treba ga pustiti na miru da radi svoj posao. Treba mu dati slobodu – rekao je Lino Červar, najtrofejniji hrvatski izbornik.

GALERIJA Neodgovorni navijač utrčao na europsku utakmicu Sarajeva, nestašna maca ukrala svu pozornost

Ipak, smeta vam što se priča kako nismo u krugu favorita za medalju?

– To nikako nije dobro. Hrvatska bez obzira na to u kojem sastavu igrala ili tko nedostaje od igrača, nikad nije autsajder. I zato mi je malo čudno da se priča kako nam je cilj plasman u četvrtfinale. To nije dobro. Ako zazivaš da nisi među prvih osam ili među prva četiri, onda ćeš na kraju to slabo mjesto i osvojiti. Mi smo na Europskom prvenstvu u Stockholmu u finalu igrali bez Cindrića i s bolesnim Karačićem pa smo umalo osvojili zlatnu medalju. Ne sviđa mi se ta depresija – kaže Červar.

Brine ga i loši rezultat juniora na Europskom prvenstvu koje se upravo igra u Sloveniji.

– Ta generacija je prije dvije godine bila peta na Europskom prvenstvu, lani je bila treća na Svjetskom prvenstvu, a sada razigrava od devetog do 16. mjesta. To nije dobro. To samo dokazuje da trenutačno nema sustavnog rada s mladima. Nažalost, to je sada tako, a bili smo na dobrom putu. Vjerujem da je ovo bio samo jedan kiks kakav se više ne smije dogoditi. I da na kraju zaključim, Hrvatska, kada ima svoju igru i svoju ideju, na svakom velikom natjecanju je konkurenta svim ostalim reprezentacijama u borbi za medalju. Dakle, samo pozitiva uoči Pariza – zaključio je Lino Červar.

Krešimir Ivanković, trener Nexea, još se ovaj tjedan odmara, a pripreme s našičkim klubom počinju 25. srpnja. I da, s nestrpljenjem čeka današnji ždrijeb skupina Europske lige.

– Naravno da sam gledao utakmicu Hrvatska – Francuska. Meni to izgleda obećavajuće. Lopta nam ide prilično brzo, imamo ideju u napadu. Ono što nije bilo dobro jest činjenica da smo imali previše promašenih šuteva. Kada se to uskladi, bit će super. Bez obzira na to što su obranili samo deset lopti, Mandić i Kuzmanović pokazali su da će biti udarna snaga ove generacije. Očekujem dobar turnir i uspješno ljeto hrvatskog rukometa.

Koliko nam je nedostajao kapetan Domagoj Duvnjak?

– Mislim da nam je puno nedostajao. Svi znamo tko je Duvnjak i koliko znači njegova prisutnost na parketu. Ne izgleda isto naš napad i obrana s Duvnjakom ili bez njega. Vjerujem da ga ta lakša ozljeda neće udaljiti od nastupa na njegovim četvrtim Igrama. I, da, sviđa mi se što naš izbornik, Dagur Sigurðsson rotira svih 16 igrača. Na klupi imamo sjajne igrače, a svježina će nam itekako trebati na olimpijskom turniru gdje se utakmice igraju svaki drugi dan i to većina u za rukomet neobičnim jutarnjim terminima – zaključio je Krešo Ivanković.

Hrvoje Horvat mlađi također uživa u posljednjom tjednu odmora prije nego što počne pripreme sa švicarskim Kadettenom. Kako je danas ždrijeb skupina Europske lige, i Horvat s nestrpljenjem čeka koga će njegova momčad izvući. Ono što je sigurno, neće u Našice jer su Kadetten i Nexe među nositeljima. Ali zato može u Sesvete ili Vinkovce ako Spačva u dvije utakmice prođe islandski Valur.

Vidio se umor kod naših

– Prijateljske i pripremne utakmice nikad nisu pravo ogledalo stvarnog stanja. To je uvijek bilo tako. To su utakmice koje posluže određenoj svrsi i tako na njih treba gledati. Ono što sam vidio, ovako gledajući sa stane, je da obrana sigurno može puno bolje odigrati. Previše smo laganih pogodaka primili, pogotovo s crte gdje je Fabregas bio nepogrešiv, ali i svaka čast svim onim igračima koji su mu asistirali, počevši do Karabatića, pa sve do Remilija i Richardsona. Vjerujem da je kod naših igrača bio prisutan i umor, noge su bile prilično teške, nedostajalo je brzine u obrani. Bitno je da na olimpijskom turniru budemo pravi, da budemo posloženi i da nema ozljeda. I uvjeren sam da ćemo onda polučiti dobar rezultat. Što se tiče napada, desna strana nam je puno jača. Sigurno je da nam je puno nedostajao Duvnjak. U svakom slučaju spremni smo se uključiti u borbu za medalje – rekao je Hrvoje Horvat koji je bio izbornik hrvatske reprezentacije na Europskom prvenstvu u Mađarskoj 2022. kada smo osvojili osmo mjesto te na Svjetskom prvenstvu u Švedskoj 2023. godine. kada smo bili deveti.

Olimpijske igre u Tokiju izmakle su mu za "dlaku". Svi se jako dobro sjećamo puštanja Francuske Portugalu u Montpellieru.

VIDEO Joško Gvardiol uživa u moru na plažama Novigrada kraj Zadra