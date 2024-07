Svjetski prvak se raspao u emotivnom videu: 'Morat ću odustati od svog sna, ne mogu...'

Aktualni svjetski prvak u desetoboju, 28-godišnji Kanađanin Pierce LePage, prisiljen je odustati od nastupa na Olimpijskim igrama u Parizu, zbog oštećenja diska u kralježnici. Ozljeda je takve prirode da će LePage morati na operativni zahvat. LePage je vijest o odustajanju od svog sna o osvajanju olimpijskog odličja objavio u podužem videu na Instagramu, u kojem je rekao kako se sve do nedavno nadao da bi mogao zanemariti bolove i boriti se za svoju prvu medalju s olimpijskih igara, ali i da nije spreman izložiti se riziku od pogoršanja ozljede uoči sljedeće sezone.

"Posljednjih nekoliko mjeseci bilo je iscrpljujuće, u najmanju ruku. Stvarno je teško gledati kako ti san izmiče iz ruku, iako se trudiš koliko god možeš da se to ne dogodi", rekao je LePage u videu.

LePage osim naslova svjetskog prvaka ima i srebrnu medalju sa svjetskog prvenstva održanog prije dvije godine. Početkom ovog tjedna je spoznao istinitost izreke da nesreća nikad ne dolazi sama, kad je, testirajući stanje svoje kralježnice, ozlijedio ruku i rame na treningu skoka motkom, tako što mu je pukla motka.

