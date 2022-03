Branko Strupar: Hrvatska nije zaslužila pobjedu, imali smo sreće

Hrvatska je na kraju uspjela slaviti, no sraz s Bugarskom sigurno će otvoriti neka dodatna pitanja i dvojbe kojima će se do daljnjega baviti Zlatko Dalić. Na otvaranju susreta sve je izgledalo obećavajuće, no onda smo jednostavno usporili ritam. Na kraju su nas spašavali oni najiskusniji bez kojih je igra ove momčadi još uvijek nezamisliva. Barem kada govorimo o najvišoj razini izvedbe...

- Spretno i sretno smo dobili. Da nisu ušli starosjedioci i da njihov strijelac Despodov nije onako dobio drugi žuti karton, sigurno se ne bismo vratili u igru. Igrali smo dobro prvih petnaestak minuta, a iza toga smo se uglavnom mučili. No, mi smo im dopustili da se razmašu. Možda smo ih malo i podcijenili - istaknuo je Branko Strupar.

To ne smijemo dopustiti

Ali i takvi su nam stvorili pet čistih situacija koje bi neke bolje reprezentacije sigurno znale kapitalizirati.

- Stvarali su nam dosta šansi, to se ne smije dopustiti. Ne znam kada su nekome napravili toliko prilika. Na sreću smo dobili. Ne znam što je utjecalo na takvu izvedbu, možda vremenski uvjeti ili nešto drugo. No, mi smo igrači sporo, bez ritma. To je odgovarali Bugarima. Kada je Dalić vidio da je vrag odnio šalu, odlučio se na šest izmjena. Naravno, igra nam se ubrzala. Naivno smo primili pogodak, bila je to početnička pogreška. Ne smiješ pustiti protivničkog igrača na daljinu i naš stoper Pongračić okreće se na krivu stranu.

No, zabrinjava li što, nakon Slovenije, opet nismo uspjeli nametnuti autoritet igre?

- Nedostajalo je to da ih meljemo kroz igru. Jer, ako im se nametneš, zabiješ prvi pogodak, u pravilu je samo pitanje koliko ćeš im do kraja napuniti mrežu. To je još jedan dokaz da na reprezentativnoj razini u svakom trenutku moraš dati maksimum. Dosta smo 'visili' u obrani i dopustili im da igraju opuštenije. Ćaleta-Car je stalno visio na rubu crvenog kartona. Napravio je tri-četiri prekršaja za žuti karton. Realno, morali smo dobiti obje utakmice - kaže Strupar.

Ritam je bio slab

Naravno, dojam su bitno popravili dečki s klupe.

- S njima smo bili puno opasniji i lopta je išla puno brže, a posljedično smo onda i bili opasniji i lakše smo dolazili u prilike. Jer, s njima imamo neke automatizme u igri.

A i dosta smo nerezonski u nekim situacijama u veznom redu forsirali u individualnom smislu?

- Tu vjerojatno mislite na onu situaciju kada su nam, nakon izgubljene Kovačićeve lopte, izišli tri na jedan. Ondje su mogli birati kako će završiti akciju, a na kraju su se, srećom, spetljali. Onakve situacije ozbiljne momčadi rješavaju bez problema. Možda su i Bugari bili impresionirani. No, moraš imati respekt prema svakoj reprezentaciji. Ako igraš mlako, onda taj ritam može svatko pratiti. Bugari jesu skromni, no krivi pristup ti se vrati. Nisu zaslužili poraz. Ili, Hrvatska nije zaslužila pobjedu, a oni nisu zaslužili poraz... - zaključio je Strupar.

