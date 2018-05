Braća Sinković: Želimo postići ono što nitko nikad nije

Nakon mukotrpnih bazičnih pa specifičnih priprema, stiglo je vrijeme da i veslačka braća Sinković pokažu koliko su napredovali u odnosu na prošlu sezonu. Kažemo napredovali jer pred olimpijskim pobjednicima u dvojcu na pariće njihova je tek druga sezona u dvojcu bez kormilara u kojem su već prve sezone postali svjetski doprvaci.

Martin i Valent učinit će to ovaj vikend u Beogradu, na prvoj (od tri) regati Svjetskog kupa.

– Bit će nam to prva prava provjera. Imali smo lokalno natjecanje i lokalno smo najbolji, a dalje ćemo vidjeti –kazao je Valent na kojeg se pak nadovezao Martin:

– Posljednja dva tjedna uistinu smo došli do visoke razine. Ne još kao u dublu, ali sve smo bliže.

Obožavamo utrkivati se

I ove zime Sinkovići su proveli zahtjevan program svog dugogodišnjeg trenera Nikole Bralića, a on je uključivao i skijaško trčanje, koje je sjajno sredstvo za podizanje kondicijske spreme.

– Sve je standardno, osim moje ozljede, koje nije bilo, pa je ipak nešto drugačije. U jednom trenutku sam nešto osjetio u visini rebara pa dva tjedna nisam veslao, no to je bilo na početku sezone pa nas nije puno poremetilo. Štoviše, na prvi ovosezonski Svjetski kup idemo prilično spremni i te utrke će nam biti sredstvo pripreme za EP u kolovozu i SP u rujnu. Svjetski kup smo dovoljno puta osvojili da bi nam to sada nešto rezultatski predstavljalo, no gušt je utrkivati se. Najgore je kada samo trenirate, a nikako da dođe utrka - kazao je Valent koji žali što se neće imati prilike utrkivati s najvećom posadom svih vremena.

– Nažalost, Novozelanđani Murray i Bond su se umirovili, a riječ je o posadi koja osam godina nije izgubila utrku i ima 69 uzastopnih pobjeda, pa tako i dva olimpijska zlata. Zapravo, Murray se oprostio od veslanja, a Bond se bavi biciklizmom. Šteta, ovu sezonu ih vjerojatno još ne bismo pobijedili, ali sljedeću bismo već to bili kadri učiniti.

No, i Sinkovići su vrlo trofejni veslači, olimpijski pobjednici u dvojcu bez te dvostruki svjetski prvaci u četvercu i dvojcu bez. No, kako sami kažu, bez obzira na to što su dominirali svojoj disciplinom, nema više natrag u skul veslanje.

– Po ovome kako nam ide posljednjih dana, mi se možemo nadati da će nam već sljedeće sezone ići kao u dublu pa nema smisla vraćati se – ističe Martin koji bi, baš kao i brat mu, volio ući u knjige rekorda veslačkog sporta.

– Nitko dosad kao posada nije osvojio svjetsko i olimpijsko zlato u dvojcu na pariće i dvojcu bez pa nas motivira i mogućnost tog povijesnog postignuća. Nije nam to bilo primarno kada smo mijenjali disciplinu, ali ćemo pokušati biti prvi koji su u tome uspjeli – dodao je Valent.

To može samo nogomet

Bez obzira gdje bili, Sinkovići će pozorno pratiti nastupe hrvatskih nogometaša na SP-u,

– Nogometni SP globalni je događaj pa Hrvatsku možemo pratiti ma u kojoj zemlji bili jer svi sve prenose – napominje Valent, a Martin se posebno sjeća jednog odlaska na utakmicu uživo:

– Doživljaj koji ću zauvijek pamtiti jest odlazak u Pariz na utakmicu Eura između Hrvatske i Turske. Kao gosti HNS-a, koji nam je dao VIP ulaznice, išli smo čarterom na dan utakmice.

– Meni je drago bilo vidjeti kako su se hrvatski i turski navijači družili, kako su se pjevale navijačke pjesme... To nema ni jedan sport osim nogometa.

Takvo što ovo ljeto za braću neće biti moguće, no Valent ipak ima jednu navijačku želju.

– Volio bih 9. lipnja otići do Münchena jer se tada bori moj kum, boksački profesionalac Filip Hrgović. Nadam se da će me trener Bralić pustiti u subotu nakon jutarnjeg treninga. Vratio bih se odmah sutradan, a jedino bih trebalo pomaknuti nedjeljni trening na popodne.